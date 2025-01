Ibrahima Diombélé, le Big pour les intimes, a tourné le dos à la caméra. Ce 31 décembre 2024, après 31 ans de service public de l’information, le célèbre présentateur a annoncé son départ à la retraite, après avoir présenté le journal de 20h. Un adieu reflétant sa bonne santé qui réjouit, mais qui interpelle surtout sur l’ingratitude du service public au Mali.

« Merci pour vos congratulations tous les jours, ce qui constitue pour nous 365 médailles tous les ans », a déclaré Ibrahima Diombélé aux auditeurs et téléspectateurs, avec toute la solennité qu’incarne sa voix. « 365 médailles tous les ans », pendant 31 ans de service, soit 11 315 médailles. Une déclaration simple, mais lourde de sens quand on sait qu’en 31 ans de service, l’homme dont la voix s’apparente au communiqué du Conseil des ministres, n’a reçu aucune distinction honorifique. Jamais médaillé par l’Etat malien d’Alpha Oumar Konaré à Assimi Goïta. Que de dirigeants, que de médailles distribuées !

Ibrahima Diombélé, c’est 31 ans de service à l’ORTM, pas un seul jour dans un département ministériel. Un fait rare au Mali pour un journaliste de la télévision nationale. Que des Journaux télévisés, des débats, des interviews et des reportages sur les cinq continents pour le seul bonheur des Maliens. Directeur du marketing et de la publicité, directeur de l’ORTM 2, le Big dont la carrière avait débuté un jeudi 16 décembre 1993 a fait ses adieux à Bozola (ORTM).

Sur les réseaux sociaux, ils sont plusieurs journalistes et anciens collaborateurs à rendre hommage à ce « Général d’armée » de l’information. A l’image de l’ancienne présentatrice Aïssata Ibrahim Maïga. Dans cette boîte qu’elle décrit comme une jungle, la jeune journaliste affirme que c’est grâce à Ibrahima Diombélé qu’elle a trouvé sa voie. « Tu m’as appris à persévérer, à croire en mes capacités, et à toujours choisir la dignité, même dans les moments les plus sombres », a témoigné Aïssata Ibrahim Maïga.

Pour Fousseyni Sissoko, journaliste et promoteur de média, Ibrahima Diombélé est d’une humilité et une humanité rare. Traqué à certains moments par des « esprits mesquins », Ibrahima Diombélé a toujours fait preuve de grandeur. Selon Fousseyni Sissoko, il part à la retraite la « conscience tranquille », d’avoir bien servi son pays, sans faire la courbette devant qui que ce soit. Et ça, sous nos cieux, ça ne se récompense pas.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

