A l’appel du Collectif de veille pour la défense des médias (CVDM), les journalistes maliens ont pris d’assaut, hier jeudi 14 avril 2022, la salle de conférence de la maison de la presse du Mali pour une assemblée générale d’informations. La rencontre était placée sous le thème : « la presse Malienne, vent debout contre l’injustice dans le processus de mise en place du collège de la Haute Autorité de la Communication (HAC)». C’était en présence du président de la presse, Bandiougou Danté ; du président du Collectif de veille pour la défense des médias (CVDM), Moustapha Diawara ; du président de l’Union Nationale des Journalistes du Mali( UNAJOM)… Lors des débats, les différents responsables de la presse malienne ont interpellé les plus hautes autorités de la transition afin qu’elles remettent très rapidement Bassidiki Touré, président de l’Association des éditeurs de la presse privée au Mali (ASSEP-Mali) injustement écarté dans le processus de mise en place du collège de la HAC, dans ses droits.

L’annonce du blocage du processus de nomination de Bassidiki Touré à la HAC a eu l’effet d’un séisme sur le monde de la presse. Pour s’indigner, les journalistes se sont donnés rendez-vous le jeudi dernier à la maison de la presse. « Le récent processus d’élection et de nomination des représentants des organisations de la communication à la haute autorité de la communication( HAC) a laissé un arrière-goût amer chez les acteurs des médias pour la simple et unique raison qu’un nom a manqué sur les trois du décret du président de la transition portant nomination du collège de la HAC. Il s’agit de celui de Bassidiki Touré, non moins président du bureau de l’ASSEP », a déclaré, dans son allocution, le président du Collectif de veille pour la défense des médias, Moustapha Diawara. Selon lui, aujourd’hui, l’ensemble de la presse malienne attend avec espoir la suite de l’action judiciaire enclenchée contre ledit décret au niveau de la cour suprême.

Pour sa part, Bandiougou Danté, le président de la maison de la presse, est revenu sur les tenants et les aboutissants de cette affaire qui défraie aujourd’hui la chronique au Mali. De son avis, de la gestion de cette affaire de 3ème représentant des organisations professionnelles à la HAC dépendront la légalité, la légitimité voire la reconnaissance de la HAC par les organisations professionnelles. « Je voudrais m’adresser aux collègues. Je leur dis que nous avons pris acte de leur décision. Nous les invitons à ne pas insulter l’avenir puisque , désormais le succès et l’échec de leur mission n’engagent que leurs personnes. C’est l’occasion de remercier jusqu’ici, le maintien des collègues classes 4ème et 5ème dans l’union sacrée », a-t-il indiqué.

Une affaire rocambolesque

A noter que les organisations professionnelles de la presse ont élu leurs représentants à la Haute autorité de communication (HAC), le 24 novembre 2021, au département de la Communication. 5 candidats étaient en lice. Il s’agit de Ramata Dia, Bechiry Diop, Bassidiki Touré, Aboubacar Bani Zan et Dado Camara. 9 organisations professionnelles devraient désigner les 3 premiers qui auront obtenu plus de voix. A l’issue du vote, sous la supervision du ministère de la Communication, Ramata Dia a été classée 1re avec 14 voix, suivie de Bechiry Diop 12 voix et enfin Bassidiki Touré, venu en 3ème position avec 11 voix. Les suppléants Banizan et Dado Camara ont obtenu respectivement 8 et 5 voix. Ramata Dia, Bechiry Diop et Bassidiki Touré ont été déclarés les 3 représentants élus des organisations professionnelles pour un mandat de 6 ans non renouvelable. A la surprise générale, le décret en date du 31 décembre 2021 portant nomination du collège de la HAC, signé par le Président de la Transition Assimi Goïta, est sorti sans le nom du 3ème représentant des faîtières de la Presse, en l’occurrence Bassidiki Touré. Malgré les nombreuses interpellations des plus hautes autorités du pays, aucun motif n’a été donné sur l’absence du nom de Bassidiki Touré sur le décret présidentiel. Ce dernier a attaqué le décret devant la Cour suprême. Mais d’ores et déjà, les deux autres représentants des faitières de la presse ont prêté serment.

