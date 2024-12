Le 27 octobre 2023, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM) a marqué un tournant historique en obtenant la certification ISO 9001 version 2015. Cet accomplissement est le fruit d’un engagement collectif exemplaire entre les employés et les partenaires.

La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM) a consolidé avec succès son système de management qualité. Réalisé les 10 et 11 décembre 2024 par un auditeur du cabinet APAVE CERTIFICATION, l’audit de suivi s’est déroulé sur site à Bamako. Durant cette évaluation, tous les processus inclus dans le champ de certification ont été scrutés pour vérifier leur conformité avec les exigences de la norme ISO 9001 : 2015.

Les résultats de l’audit ont mis en lumière plusieurs points positifs comme l’amélioration du système de management qualité. Ainsi, le système est désormais pleinement aligné sur les activités de la CANAM et évolue vers une approche intégrée combinant qualité, environnement et sécurité. Le système est donc opérationnel et tend vers une phase de maturité avancée. L’audit ​a aussi mis en relief la résilience et la fiabilité système avec des mécanismes en place pour garantir l’atteinte des résultats escomptés. Et cela malgré les risques identifiés.

En conclusion, aucune non-conformité majeure n’a été relevée par les auditeurs. Ce qui renforce les perspectives positives pour le maintien du certificat et ouvre des opportunités pour une amélioration continue. Ce succès reflète non seulement la rigueur et le dévouement des équipes de la CANAM, mais aussi leur capacité à relever les défis d’un système de management basé sur l’excellence. Avec cette certification, la CANAM continue d’avancer avec confiance dans son engagement à offrir des prestations de qualité supérieure à ses assurés et partenaires.

Il faut noter aussi que le rôle du Général de Brigade Boubacar Dembélé, Directeur Général de la CANAM, a été déterminant dans cette réussite. Par sa supervision personnelle du processus et son leadership inspirant, il a guidé l’institution à travers cette transformation majeure.

Le Général Dembélé a néanmoins tenu à féliciter l’ensemble du personnel de la CANAM pour son engagement dans la réussite de cet audit. Il a ensuite insisté sur l’importance pour chaque collaborateur de maîtriser les outils du Système de Management Qualité (SMQ) et d’adopter une approche critique pour améliorer continuellement les pratiques.

