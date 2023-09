Des messages de sensibilisation et d’information pour éradiquer ces maladies

C’est parti jusqu’au 31 octobre 2023 pour la campagne de communication intégrée à 360° sur le paludisme, la tuberculose, le VIH-sida et la Covid-19. L’initiative vient de l’Unité de Mise en œuvre du Renforcement du Système de Santé (UMRSS) en collaboration avec le projet RAES, une structure sénégalaise, financé par le Fonds Mondial. Le lancement officiel a eu lieu le mercredi dernier dans un hôtel de la place. C’était en présence des responsables de l’UMRSS, RAES et des artistes. L’objectif de cette campagne de communication est de toucher 3 millions de maliens.

Ces maladies causent des pertes de vie humaine chaque année. Pour son éradication, l’UMRSS et RAES se donnent la main pour sensibiliser et informer sur ces maladies. Cette communication à 360° se fera à travers des émissions radiophoniques en série de « Baroni » et des sketchs d’audiovisuels en quatres (4) langues à savoir bambara, peulh, sonrhaï et en français.

Pour le coordinateur de l’UMRSS, Dr Mohamed Berthé, en matière de santé, la communication est très importante. ‘’ Cette campagne de communication touchera toutes les régions du Mali à travers des scénarios du « baroni » et des sketchs en série de cinq (5) épisodes. L’équipe de campagne de communication sera avec des cliniques mobiles dans certaines villes de Koulikoro comme Kangaba, Ouéléssebougou et Fana plus le district de Bamako’’, a-t-il informé. Dr Berthé ajoute que des artistes ont réalisé « baroni » titré « Hèrèmakono » et des vidéos dénommée « Lamakan ». Toujours pour le coordinateur de l’UMRSS, le Mali est le pionnier en matière de communication pour atteindre les objectifs donc tous les moyens sont possibles pour éradiquer le paludisme, la tuberculose, le VIH-sida et la covid-19. ‘’ Nous avons besoin de l’ensemble des acteurs pour atteindre les indicateurs, ‘’, a-t-il poursuivi.

Autour de Mme Rabiatou Sangaré, représentante de RAES, cette campagne de 360° est une importance capitale en système de santé malien. ‘’ En dehors de ces émissions radiophoniques et en série de télévision, il y a aussi des affiches pour toucher les indicateurs. Tous les canaux ont été utilisés dans le respect des socioculturels. Toutes ces maladies sont des défis majeurs en santé donc il faut alors les combattre avec tous les moyens possibles’’, a signalé la représentante de RAES. Mme Rabiatou Sangaré estime qu’il faut accélérer le progrès vers les communautés. ‘’ La sensibilisation, la prévention, l’accès aux soins pour éradiquer ces différentes maladies’’, a-t-elle affirmé.

Diakaridia Sanogo

