La Caisse Nationale des Assurances Maladie (CANAM) est une structure philanthropique. Elle épaule beaucoup les personnes en situation vulnérable à se soigner sans payer cher. Le directeur général de la CANAM, le général Boubacar Dembélé a fait le point dans l’émission Philanthropie diffusée sur l’ORTM 1.

Sa création a permis de mettre de la joie sur le visage des Maliens plus précisément des personnes qui n’arrivent pas à se soigner à cause de la cherté des médicaments. Pour le directeur de la CANAM, les travailleurs inscrits à l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) cotisent à la fin du mois pour que le traitement des maladies puisse être plus facile. Pour continuer à donner du sourire aux populations, le 1er responsable de la CANAM lutte efficacement contre la fraude au sein de sa structure. ‘’ Notre survie est basée sur le combat de la fraude au sein de la CANAM’’, a-t-il affirmé et ajoute qu’avec la venue de la carte biométrique, elle a diminué. Toujours pour lui, les gens doivent se donner les mains pour lutter contre la fraude.

Concernant la liste des médicaments, le général Dembélé a signalé que cette année, la CANAM et ses partenaires comme le ministère de la Santé et du Développement Social innovent la liste inscrite à l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO). ‘’ Les médicaments qui ne sont pas autorisés par l’Etat, les médicaments de confort ont été retirés puisque jugés non essentiels dans le traitement du malade’’, a-t-il laissé entendre. Le directeur de la CANAM affirme que l’objectif de sa structure est de trouver tous les moyens pour soigner efficacement les assurés sans trop dépenser. ‘’ L’Etat fait assez d’effort pour assurer les Maliens. A chaque assuré, il paye plus de quatre (4)%. Les indigents, les mutualités, les gratuités légales comme la césarienne sont pris en charge par l’Etat’’, a-t-il dit.

Tous ces efforts de l’Etat sont reconnus dans le tout nouveau Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU). Il est venu pour que toute la population puisse en bénéficier. ‘’ Le RAMU, c’est pour tous les Maliens’’, a-t-il confirmé et continue que l’Etat va tout faire pour décentraliser dans les régions particulièrement dans les nouvelles opérations.

Diak

