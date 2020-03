La menace n’est plus à craindre par la seule voie aérienne. Désormais, le Mali surveille de près ses frontières terrestres. A ce jour, dimanche 15 mars, autour du Mali, seul le Niger n’est pas touché par la pandémie Covid 2019.Dans nos murs, l’inquiétude monte et les autorités sanitaires accentuent les mesures de prévention.

–Maliweb.net- L’Algérie au Nord, le Burkina Faso à l’Est, la Côte d’Ivoire, la Guinée au Sud, la Mauritanie et le Sénégal à l’Ouest. Le Mali est cerné de toute part par la pandémie du coronavirus. Avec trois morts et 37 cas confirmés, l’Algérie est le voisin du Mali le plus durement touché par la pandémie. En Afrique de l’Ouest, le Sénégal est le plus touché avec 21 cas confirmés de COVID-19 dont deux cas guéris.

Au Sénégal, le cluster de Touba, où 17 cas ont été recensés, a obligé le président MackySall à interdire toutes les manifestations publiques initialement prévues sur l’ensemble du territoire national pour une durée de 30 jours. C’est dire que cette année que le pays renonce à la célébration de la fête nationale d’indépendance, le 04 avril prochain. Au Sénégal tout comme au Burkina, la pandémie est en phase 2. A compter de ce lundi, les limitations de déplacements s’imposent avec la fermeture d’établissements préscolaires, scolaires et universitaires.

40 cas suspects… négatifs

En côte d’Ivoire, on enregistre 4 cas confirmés de Covid 19. La Guinée a été touchée avec 01 cas confirmé. Le pays voisin du Mali, le plus récemment atteint par la pandémie est la Mauritanie. Le Pays a officiellement enregistré son premier le vendredi 13 mars. Avec 40 cas suspects tous testés négatifs, le Covid 19 est aux portes du Mali. A ce stage, certaines langues, les mauvaises, diront que ce n’est plus une question de temps. D’autres, sans doute, les idéalistes, diront que le Mali est un pays béni. D’autres encore, les pragmatiques, trouveront efficace le dispositif de surveillance mis en place par le Mali.

Une chose est sûre. A l’issue du Conseil des ministres de mercredi dernier, le Gouvernement malien a annoncé 10 mesures de prévention. Cependant, le Gouvernement exclut la fermeture des frontières avec les pays touchés.Parmi les mesures du Gouvernement, il y a entre autres: la prise de température systématique pour tous les voyageurs se présentant aux portes d’entrée (aériennes et terrestres) du Mali; la réduction au maximum les grands rassemblements non-nécessaires; la suspension de la participation des cadres maliens dans les grandes réunions ou fora dans les pays fortement touchés….

Mamadou TOGOLA

Commentaires via Facebook :