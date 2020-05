Coronavirus: l’Afrique face à la pandémie le mercredi 27 mai

L’Afrique du Sud débutera son déconfinement partiel le 1er juin

Avec près de 25 000 cas confirmés et plus de 500 décès, l’Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent. Mais lors du conférence de presse ce mercredi matin, le ministre de la Santé Zweli Mkhize a indiqué que le pays allait passer en « niveau 3 » à compter du 1er juin, tout en identifiant des « points chauds », qui eux resteront au « niveau 4 ». Dans ces derniers cas, dont Johannesburg fait partie, les opérations de veille sanitaire, de tests et de restrictions seront maintenues.

« Un système d’alerte au niveau du district aidera à surveiller ceux qui doivent prendre des précautions supplémentaires. Les hotspots émergents doivent être surveillés avec vigilance. Nous devons nous concentrer sur l’émergence de nouvelles infections », a indiqué le ministre. L’Afrique du Sud est l’un des pays africains à avoir imposé les restrictions les plus strictes, en interdisant notamment la ventre de cigarette et d’alcool.

Le Sénégal va continuer avec la chloroquine, dit un responsable sanitaire

Le Sénégal va continuer à traiter les malades du Covid-19 avec de l’hydroxychloroquine en milieu hospitalier malgré la publication récente d’une nouvelle étude concluant à son utilisation inefficace voire néfaste, a dit mercredi à l’Agence France-Presse le directeur du Centre des opérations d’urgences sanitaires. « Le traitement avec l’hydroxychloroquine va continuer au Sénégal, l’équipe du professeur Seydi maintient son protocole thérapeutique », a écrit à l’AFP le Dr Abdoulaye Bousso. Ni le professeur Moussa Seydi, infectiologue qui coordonne la prise en charge des contaminés, ni le directeur de cabinet et la porte-parole du ministère de la Santé n’ont répondu aux sollicitations de l’AFP. Mais M. Bousso a indiqué qu’il s’agissait de la position des autorités sanitaires.

Une étude menée sur près de 15 000 malades et publiée vendredi dans la prestigieuse revue médicale The Lancet montre selon ses auteurs que la chloroquine et son dérivé l’hydroxychloroquine ne bénéficient pas aux patients hospitalisés et augmentent même le risque de décès et d’arythmie cardiaque. Elle recommande de ne pas les prescrire en dehors des essais cliniques. En Algérie, un responsable sanitaire a indiqué que le pays ne renoncerait pas à la chloroquine, et le Brésil a dit son intention de continuer à recommander l’hydroxychloroquine contre le nouveau coronavirus.

Aliou Sall, frère du président Macky Sall et maire de Guédiawaye, en banlieue de Dakar, a été testé positif au coronavirus. Egalement président de l’association des maires du Sénégal, Aliou Sall indique avoir été interné à l’hôpital Dalal Diam.

Á ce jour le Sénégal enregistre 39 décès, 3 253 cas positifs, dont 1 628 actuellement sous traitement

Par ailleurs, les préparatifs se poursuivent en vue d’une reprise partielle des cours le 2 juin prochain. Seuls les élèves en classe d’examens (CM2, 3e, Terminale) reprendront le chemin de l’école. Dans le contexte de pandémie de coronavirus, les établissements scolaires sont fermés depuis le 14 mars dernier. Les autorités ont lancé cette semaine une opération de convoyage des enseignants, en mettant à disposition des bus pour leur permettre de rentrer dans leurs localités avant la réouverture des classes. Dans des conditions critiquées par les intéressés.