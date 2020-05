La Fondation Orange Mali a octroyé mardi dernier au ministère de la Santé et des Affaires sociales, plus de 300 millions de nos francs pour l’achat d’équipements pour renforcer le plateau médical dans la lutte conte le Covid-19.

Depuis 2006, la Fondation Orange a mis en œuvre une politique d’accompagnement du gouvernement et de la société afin de soutenir les populations les plus défavorisées ainsi que des Ong en allégeant leurs souffrances.

Ces dons, composés de 50 000 paires de gants chirurgicaux, 30 milles masques FFP2N95 sans capsule, 30 000 casques de combinaisons, 1000 paires de bottes spéciales à haute protection, 480 flacons d’un litre de gel hydro alcoolique, 250 kits de lavage de mains avec sceaux de 100 litres.

“La fondation est le premier partenaire à appuyer l’action du gouvernement bien avant le premier cas, avec un soutien logistique, technique et financier. Elle s’est engagée au quotidien pendant toute la durée de la crise sanitaire à prendre en charge certains actions comme : un centre d’appel, c’est-à-dire le numéro vert dédié et gratuit qui est déjà opérationnel et accessible à partir de tous les numéros du Mali avec l’envoi quotidien à toute sa base clientèle des messages (écrits et vocaux) de sensibilisation pendant toute la durée de la crise”, souligne Michèle Sidibé, ministre de la Santé et des Affaires sociales.

De plus pour soutenir le corps médical et les agents de santé, l’opérateur octroiera 100 millions de francs CFA en crédit téléphoniques aux agents de la lutte contre le Covid-19 pour faciliter la coordination et des liaisons sur le terrain du personnel sanitaire.

Selon M Bah DG d’Orange-Mali, c’est un honneur pour la fondation d’appuyer le gouvernement pour la gestion de cette crise.

Aïchatou Konaré

