Les Volontaires Vigilance et Sensibilisation (V2S) contre le COVID 19 sont à pied d’œuvre dans la capitale malienne pour expliquer aux populations le respect des mesures barrières. En début de semaine, ils étaient à la grande mosquée de Bamako pour expliquer le bien fondé de leur projet aux responsables de ce lieu de culte.

Lancé le 23 et le 29 mars 2020 dans les 06 communes du District de Bamako, les membres du V2S mènent une campagne dans plusieurs lieux d’agglomérations de la capitale malienne. Ainsi, huit équipes constituées en binôme sont déployées dans les mosquées des 6 Communes du District de Bamako, les gares routières, les grins et les marchés de Bamako. Ce, avec comme objectif : de renforcer le dispositif national de prévention et de lutte contre la pandémie du COVID 19. Ces équipes de jeunes volontaires sont constituées de médecins, de jeunes membres de la CASA et de l’UJMMA, qui ont tous la qualification de niveau universitaire et sont dotés des kits de protection pour exercer l’activité sans risque.

« Ils ont reçu une formation par les techniciens du Ministère en charge de la santé le dimanche 22 mars 2020. Ils travaillent à la prise de conscience de la population des dangers de la maladie et des risques encourus, diminution de l’exposition à la maladie et réduction, le cas échéant de la propagation de la maladie au sein de la communauté, gestion efficace des rumeurs et Réduction de la charge de travail des agents de santé », explique le coordinateur Boubacar Daffé.

Le directeur national des affaires religieuses et l’imam de la grande mosquée de Bamako ont adhéré au projet en appelant les la communauté musulmane du district à Bamako à respecter les mesures barrières préconisées par les autorités dans le cadre de la lutte cintre le COVID-19.

