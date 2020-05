La distribution alimentaire gratuite annoncée par le Chef de l’Etat en réponse à l’impact du COVID19 sur les populations, a débuté ce 9 mai 2020. Le 1er ministre le Dr Boubou Cissé a donné le ton dans la cour de l’Office des Produits Agricoles du Mali à Sogoniko par la remise des dotations aux bénéficiaires.

–Maliweb.net – L’impact du COVID19 a fragilisé bon nombre de ménages en les confrontant à une insécurité alimentaire. Face à cette situation de précarité chez les maliens, le président Ibrahim Boubacar Kéïta avait annoncé des urgences alimentaires dont la première phase consiste à la distribution de 56 milles tonnes de vivres sur l’ensemble du pays.

C’est dans ce cadre que le Premier ministre le Dr Boubou Cissé a procédé ce samedi 9 mai à la distribution de 14000 tonnes de vivres composé de 7000 tonnes de riz et de 7000 tonnes de céréales transformées ( pâtes alimentaires, farines et semoule de mil et de maïs) pour le district de Bamako, les communes limitrophes et les chefs-lieux de cercle de la région de Kayes.

Les élus municipaux ont respectivement reçu leur dotation : la commune I 473 tonnes de riz, 631 tonnes de céréales transformées ; la commune II : 218 tonnes de riz, 290 tonnes de céréales transformées ; la commune III : 177 tonnes de riz, 237 tonnes de céréales transformées ; la commune IV 424 tonnes de riz, 565 tonnes de céréales transformées ; la commune V : 587 tonnes de riz, 783 tonnes de céréales transformées ; la commune VI 652 tonnes de riz et 870 tonnes de céréales transformées. S’agissant des communes limitrophes de Bamako, il les est consacré 1186 tonnes de riz et 536 tonnes de céréales transformées.

En plus de cela, 10 corporations professionnelles déclarées affectées par le COVID19, ont également bénéficié de cette urgence alimentaire. Il s’agit notamment : du réseau des communicateurs traditionnels de Bamako, la fédération des artistes, la fédérations des artisans, le syndicat des chauffeurs de taxis, le syndicat des restaurateurs, les travailleurs hôteliers en chômage techniques, La Maison de la presse, l’ORTM et l’ AMAP, l’Association des veuves et des orphelins. Et chacune des 10 corporations ont reçu 25 tonnes de riz et 25 tonnes de céréales.

Rappelant l’objectif du geste qui n’ est autre que d’apporter de l’assistance alimentaires aux populations touchées par l’insécurité alimentaire à cause du COVID19, le premier ministre a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage des donations, et que les distributions se fassent en toute transparence et que les populations vulnérables puissent être touchées.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :