Docteur Sidi Dembélé, Ophtalmologue : « Même si les yeux sont protégés, observez des pauses en travaillant sur les écrans »

Dans une interview qu’il nous a accordée dans son cabinet ‘’Aye Vision Excellente’’, sise à Boulkassoumbougou, Sidy Dembélé, ophtalmologiste Master, nous parle des effets négatifs des écrans téléphoniques, des télévisions sur les yeux.

Il dira que les téléphones, les télévisions, le soleil ont tous des reflets. Avant d’ajouter que les reflets ce ne sont pas à la base d’une atteinte de la vision mais à la longue ça peut affaiblir la rétine. « C’est pourquoi on dit de toujours protéger l’écran, surtout les téléphones, les télévisions », ajoute-t-il, avant de poursuivre que « ce qui n’est pas du tout respecter chez nous. C’est pourquoi à la longue ces écrans peuvent nous apporter des atteintes au niveau de la rétine, mais ils ne sont pas la cause d’une atteinte rétinienne ». « A la longue, les écrans peuvent tout de même être responsables du développement des yeux secs et d’une vision fluctuante, favorise la progression de la myopie entre autres », a-t-il précisé aussi. Parlant de la protection des yeux par rapport aux écrans, docteur Dembélé dira qu’il est nécessaire de protéger les yeux en portant des lunettes avec les antireflets soit protéger les écrans avec les antireflets ; ce dernier qui est rare chez nous. « Nous demandons toujours aux gens même si tu n’as pas de problème de vision de porter toujours des lunettes qui contient des antireflets photochromiques pour se protéger des reflets des écrans », conseille-t-il. Il poursuit toujours avec les conseils de protéger les yeux et limiter les temps passés sur les écrans après avoir fait 2heures sur les écrans, il conseille une pause minimum de 15 mn et pour 03heures, une pause minimum de 20mn est nécessaire. Avant d’ajouter de faire toujours des pauses avec le travail sur les écrans et surtout avec la manipulation permanente des téléphones portables de nos jours. Il termine en ces termes : « L’élément le plus essentiel est que même si les yeux sont protégés, essayez toujours de faire des pauses en travaillant avec les écrans, afin de ne pas abîmer les yeux ».

Fatoumata Fofana

