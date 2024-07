A l’issue d’un point de presse le lundi 8 juillet 2024, le directeur général de l’Office national de la santé et de la reproduction, Dr. Ben Moulaye a officiellement lancé les travaux de la 3e édition de la campagne digitale “E-campagne”.

Pour atteindre les objectifs de trois (Z) à savoir : zéro décès maternel évitable, zéro besoin non satisfait en planification familiale et zéro violence basée sur le genre, le Mali s’est engagé dans un vaste chantier pour lutter efficacement contre la mortalité maternelle néonatale et infantile.

C’est pourquoi chaque année depuis trois ans, les autorités sanitaires et leurs partenaires organisent une campagne digitale dénommée “E-campagne” sur toutes les plateformes digitales. L’objectif de cette campagne digitale est de sensibiliser les jeunes et adolescents sur la promotion de la planification familiale et booster le taux de prévalence contraceptive qui tourne autour de 22 %.

Cette E-campagne qui a pour thème : “La technologie de l’information et de la communication au service de la planification familiale couplée au dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus” se tient sur un mois (du 8 juillet au 8 août).

Durant cette période, les réseaux sociaux (Facebook, X, WhatsApp, Instagram…) seront essentiellement utilisés par les jeunes ambassadeurs en faveur de la planification familiale à travers des messagers, spots… pour sensibiliser les autres jeunes et adolescents à une prise en charge spécifique en matière de santé sexuelle et reproductive.

Les journalistes des droits humains (JDH) sont mis aussi à contribution pour mieux informer et sensibiliser les jeunes et adolescents des avantages de la planification familiale à travers des articles de presse.

Le patron de l’Office national de la santé et de la reproduction, dans son récit, a expliqué que cette batterie de mesures prises, c’est pour atteindre des nouvelles utilisatrices des méthodes contraceptives.

“Pour cette édition 2024, nous projetons d’atteindre les 445 644 nouvelles utilisatrices et mobiliser le minimum de 4 millions de personnes sur les avantages de l’utilisation de la planification familiale. Egalement d’informer et sensibiliser 2 millions de personnes surtout adolescents et jeunes pour que cette tranche d’âge puisse s’intéresser au dépistage du col de l’utérus, mais aussi à l’utilisation de la planification familiale pour éviter les grossesses non désirées”, a développé Ben Moulaye au cours de sa conférence de presse conjointe.

Ousmane Mahamane

