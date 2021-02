Le cancer constitue un problème de santé public dans notre pays, et les femmes sont plus touchées que les hommes. Pourtant les spécialistes engagés dans la lutte contre les cancers dans notre pays, estiment qu’il n’y a point de fatalité, et que la tendance pourrait être renversée si l’accent est mis sur la prévention, le dépistage précoce et une rapide prise en charge des malades.

maliweb.net–Le Dr Bourema Coulibaly soutient que la majorité des cancers au Mali , est évitable si les populations ont accès à la bonne information. En effet, les deux premiers cancers les plus fréquents au Mali sont le cancer du sein et col de l’utérus, ce qui explique que les femmes soient les plus touchées. Le cancer de col est évitable selon le spécialiste de la santé. Qui ajoute que 90% des cancers du col font suite aux infections non traitées à temps ou mal- soignées, et qui malheureusement évolue vers un cancer. De ses explications, on retient que le cancer du sein dépisté à temps et bien pris en charge peut faire éviter le pire.

Toujours selon le Dr Camara, au Mali nous avons 3 cancers les plus fréquents chez l’homme que sont le cancer de la prostate, du côlon et celui de l’estomac qui à ses dires sont également évitables. En effet, de sa présentation, on retient qu’une gastrite mal traitée ou non traitée peut évoluer vers une gastrite chronique eutrophique jusqu’ à ce que la chaîne de l’évolution se termine sur un cancer. Donc en conclusion la meilleure façon d’éviter le cancer, son évolution, outre les facteurs favorisant sa survenue (dépigmentation, alcoolisme, tabagisme, obésité, sédentarité, irradiation mammaire etc), il faut privilégier le dépistage précoce et son traitement à temps.

Le Registre national des cancers indique 1545 cas de cancers, un véritable problème de santé publique. Pour renverser la tendance, les acteurs impliqués dans la lutte contre le cancer comptent intensifier la sensibilisation.

Et à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le Cancer le 4 février, l’organisation médicale internationale, Médecins Sans Frontière au Mali, en partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement Social et le Service Oncologie du Centre Hospitalier Universitaire du Point-G, ont animé une journée scientifique le 4 février 2021 à l’hôtel Azalaï. Cette journée d’échange visait une large sensibilisation et formation pour la prévention et la prise en charge des cancers au Mali.

