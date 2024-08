Le Bureau exécutif de la Fédération Nationale des Associations des Retraités du Mali (FNAR) a ouvert ses travaux au Gouvernorat du District de Bamako ce jeudi 29 Août 2024.

Accompagné par ses proches collaborateurs, le Directeur Général de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale, Ichaka KONE a pris part à l’ouverture des travaux.

Les retraités, tous membres de la Fédération Nationale des Retraités du Mali (FNAR) sont venus de partout pour prendre part aux travaux de deux jours avec à son ordre du jour, l’élection d’un nouveau bureau pour un mandat de cinq ans.

Du haut de ses trente-cinq (35) années d’existence et d’expérience, la FNAR créée en 1989, regroupe aujourd’hui en son sein Vingt-trois (23) associations nationales de retraités en provenance entre autres de l’administration générale, de la Police, de la Douane, des Impôts, du Trésor, de l’Administration Territoriale, de la Sotelma, de l’INPS, de la Santé et du Développement social, de l’ORTM, de l’AMAP, de la géologie et des mines, de l’aéronautique, de l’agriculture, des Postes et de l’hôtellerie etc.

Pour le président sortant de la FNAR, Seydou Monzon TRAORE, les présentes assises de la FNAR constituent un tournant décisif dans la mesure où cette faîtière syndicale œuvre pour le bien-être et les intérêts moraux des retraités. Aussi, il a réitéré ses remerciements aux plus hautes autorités et fait part de sa pensée pieuse pour les FAMa et les illustres combattants tombés sur le champ d’honneur.

Parlant de l’exécution du mandat du bureau sortant, il a souligné la satisfaction de ses membres par les résultats atteints.

Pour sa part, Yachim MAÏGA, Conseiller à la Primature, représentant le Premier ministre a salué le renforcement de la solidarité entre les associations de retraités et la qualité du partenariat noué entre la FNAR et le pouvoir public à travers la Caisse Malienne de Sécurité Sociale. Il a ensuite souligné qu’« Ensemble nous devons continuer à travailler pour renforcer la politique nationale de la protection sociale ». Il a enfin terminé en confirmant l’engagement du Premier ministre en faveur des retraités du Mali.

Fatoumata Mah Thiam KONE, CCOM-RP/CMSS

Commentaires via Facebook :