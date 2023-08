Visites sur le terrain au pas de charge pour apprécier sur place les conditions de travail et la qualité du plateau technique des structures sanitaires, rencontres avec les partenaires…, Colonel Assa Badiallo Touré, ne s’accorde aucun répit depuis sa prise de fonction dans le but d’améliorer la santé de ses concitoyens.

Les multiples sorties sur le terrain de la ministre de la Santé et du Développement Social ainsi que ses nombreuses rencontres avec les partenaires témoignent de l’engagement du gouvernement de transition à améliorer les services de santé et le bien-être de la population.

Le 3 août 2023, elle s’est rendue au Centre de santé de référence (Csréf) de la Commune III du District de Bamako dans le cadre de ses visites de routine dans les structures sanitaires du pays. Accompagnée de ses équipes techniques, la ministre Touré a rencontré le personnel de garde et les patients présents. Les discussions ont porté sur la prise en charge des cas pendant la garde, les besoins immédiats et les suggestions pour améliorer la synergie des actions au sein de la structure sanitaire.

Sur le registre des audiences, la ministre de la Santé et du Développement social a reçu le 31 juillet 2023 des délégations du Fonds Mondial, du Pnud, de la Fondation Orange-Mali et de l’Oms. Ces rencontres avaient pour objectif de renforcer les liens de collaboration entre le ministère et ses partenaires.

Madame Sonia Florisse, cheffe d’équipe du Fonds Mondial, a présenté les résultats de la mission au Mali et a souligné l’importance du partenariat qui a permis l’exécution de plusieurs projets et programmes dans le secteur de la santé, notamment le renforcement du système de santé, la lutte contre le Sida/Vih, l’hépatite et le paludisme. La ministre a salué cette démarche et encouragé le Fonds Mondial dans ses actions en faveur des Maliens.

Implication personnelle du Président de la Transition

Reçu en audience par Mme Assa Badiallo Touré, le représentant-résident du Pnud au Mali, Maleye Diop, a félicité pour sa nomination au sein du gouvernement. Il s’est engagé à aider le ministère dans l’amélioration du niveau de la santé. Le projet Sandi (Santé Digitale) financé par le Pnud vise à faciliter les soins de santé à distance en dotant les centres de santé communautaire de matériels de communication.

Représentée par son Président du Conseil d’Administration, Alassane Diène, la Fondation Orange Mali a présenté un certain nombre de projets en faveur des couches défavorisées de la société. Ces projets incluent des initiatives dans le domaine de la dialyse, du rehaussement de la communication, la prise en charge des réfugiés et déplacés, le dépistage des cancers ainsi que les soins pour les personnes âgées.

Mme la ministre a souligné l’implication personnelle du Président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, dans la mise en place de plusieurs unités de dialyse à Bamako. Elle a également plaidé pour la disponibilité des kits de césarienne, actuellement en rupture dans certaines régions.

La dernière audience a été accordée au Représentant- Résident par Intérim de l’Oms, Dr Christian Itama. Il a évoqué le fructueux partenariat entre le Mali et l’Oms, allant de la lutte contre les maladies transmissibles aux maladies tropicales négligées, en passant par la recherche et les essais de vaccins.

La ministre a demandé à l’Oms d’être son porte-parole auprès des partenaires techniques et financiers pour fournir les structures de santé en kits de césarienne, dans le but de garantir la santé des mères et des enfants.

Envers tous ses partenaires, elle a exprimé sa gratitude et s’est engagée à renforcer les acquis afin d’améliorer la santé de la population malienne.

Drissa Togola

Commentaires via Facebook :