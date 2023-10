Lavage des Mains au Savon : WaterAid plaide pour l’accélération de l’accès universel à l’hygiène des mains

La Journée mondiale du lavage des Mains au savon a été célébrée ce dimanche 15 octobre dans plus de 80 pays à travers le monde. L’organisation internationale WaterAid a saisi l’occasion pour plaider en faveur de l’ « accélération de l’accès universel à l’hygiène des mains ». Aussi, l’organisation a souligné le rôle de chacun pour que « les mains propres soient à portée »

« Des mains propres sont à portée ». Tel est le thème mondial de l’édition 2023 de la Journée Mondiale du Lavage de Mains au Savon. Une célébration qui vise à mettre l’accent sur l’importance de la pratique du lavage des mains avec de l’eau et du savon pour la prévention des infections. Dans un communiqué, WaterAid assure que la journée est l’occasion d’« intensifier la sensibilisation des populations pour l’adoption de la pratique du lavage des mains au savon » d’une part, et d’autre part « faire le plaidoyer à l’endroit des décideurs pour une meilleure prise en compte de l’hygiène des mains dans les politiques et programmes de santé ».

Selon des études, le lavage des mains au savon chez les mères et les scolaires notamment ceux du primaire, est l’un des principaux facteurs qui contribuent à réduire l’incidence des diarrhées chez les enfants. Ces études, rapporte WaterAid, ont mis en évidence que le lavage des mains au savon contribue à la réduction de l’incidence des maladies diarrhéiques de plus de 45 %. Aussi, il contribue à réduire de 25 à 50% le risque de contracter une maladie respiratoire ou intestinale. Convaincue de l’importance du lavage des mains au savon pour la santé publique, WaterAid plaide pour l’« accélération de l’accès universel à l’hygiène des mains».

Dans le monde, on estime que 2 milliards personnes n’ont pas d’installation avec de l’eau et du savon pour se laver les mains à domicile. Aussi environ un demi-million de personnes meurent chaque année de diarrhées ou d’infections respiratoires aiguës qui auraient pu être évitées avec une bonne hygiène des mains.

Le lavage des mains au savon est un geste simple et efficace pour la prévention des maladies.

Chacun a un rôle à jouer pour atteindre l’accès universel à l’hygiène des mains. Ainsi, le gouvernement doit renforcer les efforts nationaux ; les donateurs doivent augmenter et maintenir le financement ; les entreprises doivent contribuer à des systèmes d’hygiène des mains résilients par le biais de partenariats, de recherches, de politiques, de financements et d’innovations ; les institutions doivent utiliser une approche à multiples facettes pour améliorer l’hygiène des mains dans les écoles, les établissements de santé, les lieux de travail et autres contextes institutionnels ; les chercheurs mèneront des recherches plus approfondies ; la société civile doit influencer le gouvernement et autres décideurs pour qu’ils accordent la priorité et le financement à l’hygiène.

Pour l’édition 2023, de la Journée mondiale du Lavage des Mains au Savon, WaterAid a programmé plusieurs activités, à savoir : une caravane de sensibilisation des communautés dans les cercles de Bla et de Barouéli ; une sensibilisation des populations des cercles de Bla et de Barouéli sur les radios locales ; une diffusion des messages de sensibilisation et de plaidoyer à la télé ; une campagne de sensibilisation et de plaidoyer sur les plateformes digitales.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

