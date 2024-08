Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de mpox, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) lance un plan stratégique mondial de 135 millions de dollars pour endiguer la maladie. Selon le dernier décompte en date du 18 août, le continent africain recense plus de 3.562 cas dont 26 décès dans une douzaine de pays dont la majorité se trouve en République démocratique du Congo.

Afin d’endiguer l’épidémie de mpox (variole simienne) sur le continent africain, l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU (OMS) a lancé lundi un plan stratégique mondial de préparation et d’intervention d’une valeur de 135 millions de dollars. Ce plan fait suite à la déclaration d’une urgence de santé publique de portée internationale par le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 14 août dernier. L’objectif est de mettre fin aux flambées de transmission interhumaine de mpox par des efforts coordonnés aux niveaux mondial, régional et national.

Le plan couvre une période de six mois allant de septembre 2024 à février 2025 et prévoit un besoin de financement de 135 millions de dollars de dollars. Ces fonds englobent la réponse de l’OMS, mais aussi celle des États membres et des partenaires, notamment les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC). Le plan actuel est soumis aux contributions des États membres, qui ont été informés du plan le vendredi 23 août, selon un communiqué de l’OMS publié par l’OMS.

En Afrique, où les besoins sont les plus importants, le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique (AFRO), en collaboration avec les Centres africains de prévention et de contrôle des maladies (CDC-Afrique), sera le fer de lance de la coordination des efforts de riposte à la variole. L’OMS-Afrique et les CDC d’Afrique ont convenu d’une approche « un plan, un budget » dans le cadre du plan stratégique de préparation et de riposte à la variole pour le continent africain, en cours de préparation. À notre qu’au Mali, qu’aucun cas de la maladie n’a été recensé selon la ministre de la Santé.

Anne Marie Soumouthéra avec UN News

