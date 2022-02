La malnutrition chronique est un enjeu majeur au Mali, elle contribue à plus d’un tiers de décès infanto-juvéniles. Et l’Etat avec ses partenaires sont engagés à y trouver une solution idoine. C’est dans ce cadre que s’inscrit le Projet de ‘Lutte intégrée contre la malnutrition chronique au Mali’ piloté par l’ONG Action contre la faim financé par Affaires mondiales Canada. Le lancement officiel dudit projet s’est déroulé le vendredi 18 février 2022 à l’hôtel Radisson Collection en faveur d’un atelier placé sous la présidence du ministère de la santé et du développement social, en présence des partenaires financiers et des acteurs impliqués dans sa mise en œuvre.

Financé par Affaires mondiales Canada, le projet « lutte intégrée contre la malnutrition chronique au Mali » vise à améliorer le statut nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes dans les régions de Kayes et Sikasso. Ledit programme est mis en œuvre par Action contre la faim à travers les Ong partenaires AMADECOM et COFERSA, il s’étend sur une période de 5 ans, et s’articule sur trois causes majeurs de la malnutrition chronique : l’accès à des soins adéquats, à un environnement salubre et à une nutrition appropriée. Et selon les spécialistes du domaine, ces trois paramètres sont grandement influencés par les inégalités de genre affectant les femmes et les adolescentes. Pour une appropriation efficiente du projet, la cérémonie de lancement a réuni les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre à savoir les acteurs de la santé, nutrition, genre et plaidoyer et du WASH au Mali ainsi que les Ong partenaires. C’était en présence de la représentante du ministère de la santé, du Chef de coopération (Mali/Niger) de l’ambassade du Canada au Mali, François Picard et bien d’autres personnalités. Comme rappelé par les différents intervenants, la situation nutritionnelle reste préoccupante au Mali avec un taux de malnutrition alarmants. Selon la SMART 2021, un enfant sur dix souffre de la malnutrition aiguë et 5% des enfants de moins de 5 ans sont atteints de malnutrition chronique. La malnutrition aiguée constitue l’une des premières causes de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans du fait de sa sévérité. Une femme sur 10 souffre d’émaciation dont 3% sous la forme modérée ou sévère. La mise en œuvre du projet ‘Lutte intégrée contre la malnutrition chronique au Mali’ pourra donc contribuer à renverser cette situation peu reluisante. Selon Kambiré Sanzan, directeur pays de ‘Action contre la Faim’, ce projet aura un impact significatif sur la réduction de la malnutrition dans les régions de Kayes, Kita et Sikasso. Il est soutenu dans ses propos par l’ambassadeur du Canada et la représentante du ministère de la santé. Qui en a profité pour saluer les PTF pour leur accompagnement, a assuré que le Mali en dépit de la crise sanitaire de la COVID, ne manquerait pas à ses engagements nationaux et internationaux liés à la nutrition. Elle a fini par encourager les populations à adopter les bonnes pratiques en faveur de la nutrition.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

