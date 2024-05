Lutte contre la fraude à l’Amo : La Cmss plus engagée que jamais en 2024

La Caisse malienne de Sécurité Sociale, à travers la Direction de la liquidation des prestations Amo, organise du 13 au 14 mai 2014 un atelier de formation portant sur ‘’la lutte contre la fraude dans la gestion de la Délégation de l’Assurance Maladie Obligatoire (Amo) en 2024″.

Cette formation qui a pour objectif de renforcer les mécanismes de lutte contre la fraude dans la gestion de l’Amo, regroupera 71 agents de la Cmss, dont 37 en présentiel et 24 en vidéo- conférence. Cet auditoire est essentiellement composé de chefs de division, chefs de bureau et responsables d’unité de la Direction de la liquidation des prestations de l’Amo et de l’Audit, tous impliqués dans la gestion de l’Assurance maladie obligatoire de Bamako, Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. Durant deux jours, les participants se familiariseront avec les mécanismes et les pratiques relatifs à «la lutte contre la fraude à l’Amo en 2024». A cette occasion, il sera procédé à l’harmonisation des pratiques entre les différents sites de traitement.

Pour le conseiller technique, Cheick Bagayogo, la lutte contre la fraude dans la gestion de l’AMO est une activité qui s’inscrit dans les objectifs prioritaires du Directeur Général de la CMSS. C’est pourquoi, poursuit-il, la lutte contre la fraude figure sur le plan d’action de la CMSS au titre de l’exercice 2024.

Fatoumata Mah Thiam Koné: Ccom-Rp/Cmss

Commentaires via Facebook :