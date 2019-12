Deux millions quarante-sept mille huit cent soixante et une moustiquaires imprégnées d’insecticide de longue durée ont été distribuées lors de la campagne de distribution gratuite du 07 au 11 décembre 2019 dans la région

Le lancement officiel a fait l’objet d’une grande mobilisation des populations autour du secrétaire général (Dr Mama Koumaré) représentant le Ministre de la santé et des affaires sociales empêché. C’était à la place de l’indépendance. Le Maire de la commune urbaine de Ségou, Nouhoum Diarra a souhaité la bienvenue à la délégation de Bamako et aux représentants des partenaires techniques et financiers qui ont bien voulu faire le déplacement malgré le contexte sécuritaire préoccupant. Il a souligné l’importance de cette campagne en évoquant les chiffres alarmants du décès d’enfants dû au paludisme (437 000 décès). Il a enfin demandé à la population de Ségou de faire bon usage desdites moustiquaires. Pour joindre l’utile à l’agréable, la bienvenue du Maire a été suivie d’une prestation théâtrale sur les conséquences du paludisme, l’utilisation et les pratiques néfastes de vente illicite des moustiquaires. Le représentant des PTF non moins chef pays de Psi Mali, Bo Goss a fait une brève présentation de sa structure qui opère dans 60 pays dont le Mali depuis 2001. Il a énuméré les maladies concernées par les interventions du Psi à savoir les maladies tropicales négligées, la tuberculose, le Sida et le paludisme. Il dira que le Psi exécute les actions du fonds mondial dont les grands donateurs sont la France et les Etats-Unis. Le programme de lutte contre le paludisme 2013-2021 vise à mettre fin au Sida, au Paludisme et à la Tuberculose. Cette campagne de masse financée par le Mali et le fonds mondial à hauteur de 2 milliards de nos francs couvrira 4432000 personnes. Les opérations de distribution nécessiteront la mobilisation d’environ 10000 agents (recenseurs, superviseurs, distributeurs, mobilisateurs). Le secrétaire général du Ministère de la santé et des affaires sociales, Dr Mama Koumaré a détaillé dans son discours de lancement la forte présence de la chaine sanitaire des CSCOM aux CSREF en passant par l’hôpital Nianankoro Fomba et la direction régionale de la santé. Il a expliqué que l’évènement entre dans le cadre des engagements pris par l’Etat de procéder à chaque trois ans à une campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnées d’insecticides de longue durée aux populations. Selon le secrétaire général, il urge de renverser la tendance actuelle du paludisme qui tue chaque 2 minutes un enfant à travers le monde. Au Mali, 24 000 cas de palu ont été diagnostiqués et 1001 personnes en sont décédées. Avant de terminer son allocution, il a précisé que la moustiquaire imprégnée reste la seule arme efficace contre le paludisme et qu’une stratégie opérationnelle efficace est adoptée : « les moustiquaires jusque chez vous ».

Abdoulaye Yérélé

