Mali : le pays lance l’extension de l’initiative réponse communautaire covid-19 dans sept régions et le district de Bamako

Le ministère de la Santé et du Développement social en collaboration avec le Bureau de l’Organisation mondiale de la Santé au Mali, a procédé au lancement de l’extension de l’initiative réponse communautaire covid-19 dans sept régions et le district de Bamako. C’était, le mardi 14 mars, au Cscom de Sénou sous l’égide du Dr Abdoulaye Guindo, conseiller technique au département de la Santé.

Le Bureau de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), dans le cadre du renforcement du système de santé du Mali, s’est engagé à poursuivre son appui à la lutte contre la COVID-19 à travers l’initiative de la réponse communautaire. C’est ainsi qu’une première phase a concerné 11 districts sanitaires de trois régions à savoir Kayes (Kayes, Kéniéba) ; Koulikoro (Koulikoro, Kati, Kalaban Coro) et les six Communes du District de Bamako qui a généré des résultats satisfaisants. Cette phase d’extension va concerner 41 districts dans huit régions sanitaires à savoir Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et le district de Bamako.

Cette intervention, selon le représentant du représentant du Bureau de l’OMS au Mali, vise à la réduction des cas et des décès due à la COVID-19 grâce à la recherche active à travers la détection précoce au niveau communautaire dans l’optique de rompre la chaîne de transmission dans les 41 districts sanitaires concernés. « L’intérêt de cette initiative en plus de renforcer la lutte en cours contre l’épidémie permettra à travers le génotypage qui sera réalisé tout au long de l’initiative, d’identifier les différents variant de SRAS COV 2 afin d’orienter l’approche thérapeutique », a expliqué Dr José Kuvula.

L’une des dimensions du projet est l’approche communautaire, la vaccination Covid – 19 et la récupération des enfants perdus de vue en impliquant les populations locales et les services techniques dans sa mise en œuvre. Les résultats de cette phase seront documentés pour contribuer à l’amélioration des approches communautaires et les prises de décisions basées sur les évidences.

Contribuer à la vaccination contre la Covid-19

Cette initiative est en parfaite cohérence avec les différents plans de prévention et de réponse à la Covid-19 du Mali, notamment dans ses principaux axes à savoir : la surveillance épidémiologique, la prévention/ le contrôle des infections, la prise en charge médicale, la communication sur le risque et la vaccination. Il vise, selon le Dr Abdoulaye Guindo, conseiller technique au ministère de la Santé, à la réduction des cas et des décès dues à la Covid-19 grâce à la recherche active à travers la détection précoce en vue de rompre la transmission dans les zones d’interventions.

Cette recherche active se fera au niveau des établissements de santé et de la communauté en utilisant les Tests de Diagnostic Rapide-Antigénique. Cette initiative, selon le Dr Guindo, va aussi permettre d’appuyer la communication des risques, l’engagement communautaire, la prévention et le contrôle des infections dans les communautés concernées. L’autre intérêt est de contribuer à la vaccination contre la Covid-19 afin d’atteindre les objectifs nationaux d’immunisation.

Vu l’intérêt particulier de cette initiative, le Dr Abdoulaye Guindo a invité l’ensemble de la population des zones concernées à s’engager vivement à faire de cette phase d’extension une véritable réussite aux bénéfices de la population. Il faut noter que le Mali a enregistré son premier cas de Covid-19, le 25 mars 2020. A ce jour, selon les services sanitaires, le pays a enregistré 743 décès soit un taux de létalité de 2,24 %. L’épidémie a touché presque toutes les régions et 58 districts sur les 75 que compte le Mali.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

