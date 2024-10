Octobre Rose 2024 : Le Top départ pour un mois de dépistage gratuit des cancers du sein et col de l’utérus

Aujourd’hui jeudi 10 octobre 2024, le Mali lance la 3ème édition de la Campagne nationale « Octobre Rose » de lutte contre les cancers du sein et du col de l’utérus. En prélude à l’événement, un atelier d’information a été initié à l’intention des journalistes, suivi d’une conférence de presse. Cette forte mobilisation des acteurs des médias vise à relever le défi du taux de participation au dépistage de ces deux cancers à plus de 70%.

Les cancers du sein et du col de l’utérus reste un fléau alarmant dans le monde. Selon l’OMS, 685 000 femmes sont mortes en 2020 du cancer du sein, plus de 342 000 décès de femmes sont dus au cancer du col de l’utérus. La campagne « Octobre rose » est une campagne annuelle de communication destinée à informer et sensibiliser le public sur le cancer du sein et du col de l’utérus ; de se dépister et de mobiliser des fonds pour la recherche contre la maladie.

Au Mali, la présente édition de la campagne nationale « Octobre rose » est célébrée sous le thème : « L’accès au dépistage et à la vaccination anti HPV pour accélérer la lutte contre le cancer du sein et du col de l’utérus ».

En effet, le cancer reste un problème de santé publique au Mali. Selon les estimations du rapport de la précédente campagne, environ plus de 1000 cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année dans notre pays. Et le Mali fait partie des 20 pays les plus affectés en Afrique par le cancer du col de l’utérus. Qui est le premier cancer chez les femmes au Mali avec une incidence estimée à 27/ 100000 femmes, plus de 200 femmes en sont victimes chaque année.

Selon les spécialistes de la santé, grâce au dépistage précoce, une prise en charge adéquate, et un comportement sain, ces deux maladies ne sont point des fatalités. D’où la nécessité d’appeler à la mobilisation pour sauver des vies.

L’atelier organisé en marge de la conférence de presse animée par le Directeur général de l’Office national de la santé et de la reproduction (ONASR), Dr Ben Moulaye IDRISS, a été opportun pour les agents de l’ONASR le Dr Sara Sissoko, médecin gynécologue et le Dr Sanogo Mariam Kéïta d’expliquer aux acteurs des médias l’objectif de la campagne ainsi que la maladie, son ampleur, des facteurs de risques ainsi que les moyens de prévention.

Le DG de l’ONASR, Dr Ben Moulaye IDRISS a son tour, est revenu sur l’importance de la campagne qui se déroule sur toute l’étendue du pays. Et qui permet aux femmes d’accéder gratuitement au service de dépistage. Poursuivant, le DG de l’ ONASR a rassuré sur les moyens de prise en charge holistiques de ces cancers pour les malades.

Toujours dans la dynamique de la lutte, il indique le lancement en novembre prochain de la vaccination anti-HPV cher les adolescentes et petites filles .

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

