Précieux don de la Fondation Orange Mali au CSREF : Bientôt un nouveau service des urgences au Quartier Mali !

Les difficultés de prise en charge des urgences sanitaires sur la rive droite du district de Bamako seront bientôt un lointain souvenir. En effet, la Fondation Orange Mali, en partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement social, a offert un service des urgences au Centre de Santé de Référence (CSREF) du Quartier Mali. La pose de la première pierre de ce centre estimé à environ 900 millions de francs CFA. s’est déroulée le vendredi 7 février 2025, en présence du directeur d’Orange Mali ainsi que des autorités traditionnelles et politiques de la Commune V.

La rive droite de Bamako est un point de départ d’importantes routes nationales et enregistre fréquemment un nombre élevé d’accidents de la circulation. Cependant, elle ne dispose pas de structures adaptées pour la prise en charge des urgences. Cette situation entraîne un flux massif de blessés vers les structures de la rive gauche, occasionnant ainsi un retard dans la prise en charge des patients, avec souvent un pronostic vital engagé. Afin de pallier ce déficit sanitaire, le ministère de la Santé et du Développement social a sollicité la Fondation Orange Mali pour la construction et l’équipement d’un service des urgences dans l’enceinte du CSREF du Quartier Mali.

Selon Aboubacar Sadikh Diop, directeur d’Orange Mali, le coût de ce nouveau service des urgences est estimé à environ 900 000 000 de francs CFA. Il sera bâti sur une surface de 550 mètres carrés, avec une capacité de 23 lits extensible à 30 lits. Il sera équipé d’un monte-malade, d’un système d’appel malade, d’un dispositif de vidéosurveillance, d’un système de détection et de sécurité incendie ainsi que d’une climatisation à plancher soufflant. Le centre comprendra un bâtiment R+1 avec une toiture accessible. Dans le but d’assurer l’autonomie du service des urgences, il sera également doté d’un hangar pour les accompagnants, d’un système solaire, d’un groupe électrogène de 100 kVA, d’un forage équipé d’un château d’eau de 10 mètres cubes et d’une centrale pour le réseau de fluides médicaux.

Pour le ministre de la Santé et du Développement social, Colonel Assa Badiallo Touré, la réalisation de ce projet intervient dans un contexte particulier, marqué par des crises multidimensionnelles que le Mali a connues ces dernières années. Malgré de multiples contraintes, le pays a réalisé des progrès notables dans la mise en œuvre des activités socio-sanitaires, grâce aux efforts conjugués de l’État, des collectivités et des partenaires. Ainsi, dans une dynamique de renforcement des infrastructures sanitaires, le département de la Santé, en collaboration avec la Fondation Orange Mali, a initié la construction et l’équipement d’un centre d’accueil des urgences au sein du Centre de Santé de Référence du 5ᵉ arrondissement du district de Bamako.

La mise en œuvre de ce projet marque le début de l’application des recommandations issues des États généraux de la Santé, tenus en décembre 2024 sur instruction du Chef de l’État, dans le but unique de rapprocher les structures socio-sanitaires des populations. Elle a rappelé que la rive droite du district de Bamako enregistre un nombre important d’accidents de la circulation, entraînant souvent un afflux massif de blessés, dépassant ainsi les capacités de prise en charge de l’Hôpital du Mali, seule structure publique adaptée pour faire face aux urgences médicales sur cette rive. Les autres services d’accueil des urgences se trouvant dans les hôpitaux nationaux de la rive gauche, il était essentiel de renforcer la capacité de prise en charge des urgences. C’est dans cette optique et dans la volonté de doter les deux rives du district de Bamako d’infrastructures sanitaires adaptées que la construction de ce service d’accueil des urgences a été initiée.

Drissa Togola

Commentaires via Facebook :