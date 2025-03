Deux mois après la tenue des Etats Généraux de la Santé qui a réuni à Bamako, tous les acteurs de la Santé et du Développement Social du Mali, la présidente de la Commission d’organisation, Dr TRAORE Fatoumata Nafo, a remis le rapport général issu des travaux des experts, au Ministre de la Santé et du Développement Social, le médecin Colonel Assa Badiallo TOURÉ. Par la tenue de ces importantes assises et la remise du rapport issu de ces travaux, la cheffe du département de la Santé et du Développement Social et ses services techniques viennent d’apporter leurs contributions aux célèbres pages de l’histoire de la santé au Mali.

Inscrite dans le cadre de la refondation du système de santé au Mali, la mise en œuvre des pertinentes recommandations issues des travaux, exigent l’engagement de tous les acteurs de la santé. Les médecins, les prestataires des soins, les administrateurs, les logisticiens et les opérateurs techniques doivent coopérer efficacement avec les décideurs politiques afin d’apporter des réponses appropriées aux défis liés à l’amélioration du fonctionnement des structures de santé. Ainsi, la famille de la santé contribuera au développement économique et social du pays en permettant aux populations de bénéficier des fruits des Etats Généraux.

Aussi, le Dr TRAORE Fatoumata Nafo qui avait dirigé les travaux de ces assises avec rigueur et responsabilité, a, au nom de ses collègues et de toute la famille de la santé, exprimé sa gratitude aux autorités d’avoir fait de la santé, une priorité. Elle a rappelé que tous les membres de sa commission étaient armés de la mentalité de « s’investir pour le pays ». Dans la rédaction de ce rapport, ils ont pris en charge de manière efficace et efficiente, les voies et moyens permettant de renforcer les services de la santé d’ici 2030, en vue de répondre aux besoins du citoyen malien.

Il ressort du rapport présenté par le conseiller technique, Souleymane TRAORE, que 68 parmi les 973 recommandations issues des travaux, ont été retenues comme des axes stratégiques, devant faire l’objet d’actions d’envergure et de rapport spécifique.

Convaincu que la santé est un investissement, le médecin colonel Assa Badiallo TOURÉ, a noté avec une grande satisfaction, l’inclusivité et la complémentarité du système de santé, par la prise en compte dans les recommandations, de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles, la mise en exergue de la promotion du secteur privé de la santé, des dimensions multisectorielles de la santé, notamment la santé des jeunes et adolescents, la santé en milieu scolaire, sportif et carcéral ainsi que l’impact de l’environnement et des conditions climatiques sur l’état de santé des populations.

Le Ministre a saisi l’occasion de saluer le dévouement de Dr TRAORE Fatoumata Nafo qui a su mettre en œuvre un processus, le plus inclusif possible, pour avoir écouté tous les acteurs concernés par les questions de santé et formulé des recommandations à même de satisfaire les patients, les professionnels de la santé et les décideurs politiques.

Pour la mise en œuvre du plan d’actions issu de ces recommandations, deuxième étape du processus, le Ministre requiert l’engagement et la participation de tous.

Réseau de Communication du MSDS.

