Depuis des semaines, des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux sur la pénurie des stocks de médicaments au niveau de la pharmacie populaire du Mali (PPM). Pour couper court à cette fake news, la ministre de la santé et du développement social, Mme Dieminatou Sangaré, accompagnée par le PDG de la pharmacie populaire du Mali, a effectué, le samedi 12 février 2022, une visite dans certains entrepôts de Bamako. Elle a rassuré les Maliens concernant les stocks de la PPM en médicaments.

La ministre de la santé et du développement social, Mme Diéminatou Sangare, a visité l’entrepôt moderne de la pharmacie populaire du Mali de Kanadjiguila, celui du siège de la pharmacie populaire à Dibidani, ainsi que celui situé à Sotuba.

Le constat est que ces entrepôts contiennent des médicaments pouvant fournir le marché malien en quantité. Les colporteurs des rumeurs n’avaient d’autre but que de détourner l’attention des Maliens et d’essayer de les divertir.

Mme Dieminatou Sangaré, après avoir montré sa satisfaction suite aux conditions meilleures dans lesquelles sont stockés les médicaments, a fait savoir que la santé fait partie des priorités du gouvernement de la transition et que l’instruction lui a été donnée par les plus hautes autorités du pays de tout mettre en œuvre pour jouer pleinement ce rôle. « Les stocks de médicaments que nous avons varient de trois à une année et d’ici la rupture de ces médicaments, nous commanderont d’autres pour satisfaire le marché malien.

Les rumeurs n’étaient pas fondées et nous mettrons tout en œuvre pour qu’il n’y ait pas de rupture de médicaments », a rassuré Mme Dieminatou Sangaré, avant d’inviter toutes les couches de la société malienne à ne pas prendre pour de l’argent comptant ces genres de rumeurs dont le but n’est que de diviser.

Dr. Mamady Sissoko, le président Directeur général de la Pharmacie Populaire du Mali (PPM) a signalé que les entrepôts de Bamako et ceux des régions contiennent les médicaments nécessaires pour répondre aux attentes de la population.

A ses dires, ces fausses informations ne doivent pas saper le moral des Maliens. Il a indiqué que ses collaborateurs et lui sont conscients du défi qui leur a été confié par les plus hautes autorités du Mali, et qu’ils le relèveront.

Moussa Samba Diallo

Commentaires via Facebook :