Le Canada, dans le cadre de son partenariat avec le ministère de la santé et du développement social, a remis 36 Pick-up Double Cabine d’une valeur de plus de 600 millions de FCFA au département. La ministre de la santé et du développement social, Mme Diéminatou Sangare, a offert les clés des nouveaux véhicules, le mercredi 22 décembre 2021, dans l’enceinte de la Direction générale de la Santé.

François Picard, le chargé d’affaire de l’ambassade de Canada au Mali, avant de remettre les clés des véhicules au ministre de la santé et du développement social, a rappelé que le Mali est l’un des principaux partenaires du Canada en Afrique et au sein de la Francophonie. Il a en plus souligné que le Mali est un pays ciblé dans le Plan national d’action du Canada consacré aux femmes, à la paix et à la sécurité, destiné à supporter l’autonomisation des femmes, la gestion et leur participation dans le processus de paix et de réconciliation et dans les efforts de sécurité au Mali. Le Canada et le Mali, selon lui, ont établi des relations diplomatiques en 1969 et, plus d’un demi-siècle plus tard, ils continuent de maintenir des relations bilatérales étroites, dont l’un des fondements clés est le programme d’aide au développement du Canada. La remise de ces véhicules, pour lui, rentre dans ce cadre, afin de permettre aux Maliens de recevoir des soins de qualité et de permettre aux agents de santé de se mouvoir dans le confort. « Ces véhicules viennent à point nommé pour l’amélioration des conditions sanitaires de la population malienne», a lancé la ministre de la santé et du développement social, Mme Diéminatou Sangaré, avant de signaler que bon usage sera fait de ces véhicules. Elle a remercié le Canada pour ce don qui, selon elle, viendra combler un grand vide au sein de son département.

Moussa Samba Diallo

Commentaires via Facebook :