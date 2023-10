Sante de la reproduction : Certains contraceptifs sont nocifs…

Ousmane Maïga est gynécologue interne en médecine au Centre d’expertise de recherche en télémédecine et E-Santé (Certes). Il nous explique les contraceptifs de fond en comble.

Mali Tribune : Qu’est-ce que la contraception ?

Dr. Ousmane Maïga : Un contraceptif est une substance ou un dispositif utilisé pour prévenir la conception ou la grossesse. Il peut prendre la forme de médicaments, de dispositifs intra-utérins (DIU), de préservatifs ou d’autres méthodes visant à empêcher la fécondation ou l’implantation d’un ovule fécondé. Il est utilisé par les hommes et les femmes. Le préservatif est le contraceptif le plus utilisé par les hommes et après ça il y a le retrait naturel au moment de l’éjaculation. Sans oublier la vasectomie qui est une méthode de contraception définitive et à vie chez l’homme.

Mali Tribune : Pourquoi utiliser un contraceptif ?

Dr. O. M. : Pour beaucoup de facteurs comme sur le plan de la santé maternelle. Certains contraceptifs aident à prévenir les grossesses rapprochées, offrant ainsi un temps de récupération pour la mère entre les grossesses, ce qui peut être bénéfique pour sa santé. Ils offrent un choix de carrière et d’éducation. Ils permettent aux personnes de poursuivre leurs études, de développer leur carrière et d’atteindre d’autres objectifs personnels avant d’envisager la parentalité.

Sur le plan de la santé globale, certains contraceptifs contribuent à gérer des conditions médicales telles que l’endométriose, les menstruations douloureuses ou l’acné. Les préservatifs en plus de leur rôle de prévention des maladies sexuellement transmissibles (MST), jouent également un rôle de contraceptif.

Mali Tribune : Les contraceptifs ont-ils des inconvénients?

Dr. O. M. : Certains contraceptifs peuvent entraîner des effets secondaires tels que nausées, changements d’humeur ou gain de poids. Certains peuvent être coûteux, et l’accès à des options variées peut dépendre des ressources financières.

L’efficacité des contraceptifs dépend souvent de l’usage cohérent et correct, et les oublis peuvent compromettre leur efficacité. L’oubli et l’utilisation incorrecte sont à éviter quand on est sous contraceptif. Certaines femmes peuvent avoir des préoccupations liées à la santé, notamment des risques accrus de thrombose veineuse profonde avec certains types de contraceptifs hormonaux.

Malheureusement, les contraceptifs n’offrent pas de protection contre toutes les MST. Bien que les préservatifs protègent contre certaines MST, ils ne fournissent pas une protection totale. Les contraceptifs, aident à prévenir, voire réduire le risque de transmission des MST lors des rapports sexuels.

Mali Tribune : Quels peuvent être les avantages des contraceptifs ?

Dr. O. M. : La planification familiale permet aux individus et aux couples de planifier le moment et le nombre de leurs enfants. Contribue à la santé maternelle en espaçant les grossesses et en permettant à la mère de récupérer entre les accouchements. Elle offre aux personnes la possibilité de poursuivre leurs études, de développer leur carrière et d’atteindre d’autres objectifs avant d’avoir des enfants.

La planification familiale contrôle les symptômes. Certains contraceptifs aident à gérer des problèmes de santé tels que l’endométriose, les menstruations douloureuses ou l’acné. Et prévient des MST, les préservatifs, en plus de leur rôle contraceptif, réduisent le risque de transmission des maladies sexuellement transmissibles.

Le choix d’un contraceptif dépend de divers facteurs personnels, de la santé, du mode de vie et des préférences individuelles. Voici quelques étapes pour aider à prendre une décision éclairée : Commencez par consulter un professionnel de la santé, tel qu’un gynécologue ou un médecin généraliste. Ils peuvent évaluer votre état de santé, discuter de vos antécédents médicaux et vous aider à comprendre quelles options contraceptives pourraient convenir le mieux à votre situation. Déterminez si vous cherchez à planifier une grossesse, à espacer les naissances ou à éviter une grossesse de manière permanente. Il faut aussi considérer votre mode de vie, votre régularité dans la prise de médicaments, votre niveau de confort avec les méthodes contraceptives, etc.

Certains contraceptifs nécessitent une utilisation quotidienne comme les pilules, tandis que d’autres sont plus à long terme. Il est important de parler de votre santé globale. C’est-à-dire si vous avez des préoccupations de santé particulières, discutez-en avec votre professionnel de la santé. Certaines conditions médicales peuvent influencer le choix du contraceptif.

Informez-vous sur les effets secondaires potentiels des différentes méthodes contraceptives. Certains individus tolèrent mieux certaines hormones ou dispositifs que d’autres. Si la prévention des maladies sexuellement transmissibles est également une préoccupation, les préservatifs peuvent être une option importante.

Considérez le coût financier associé à différentes méthodes contraceptives. Certaines options peuvent être plus accessibles que d’autres. Et n’oubliez pas de prendre en compte vos préférences personnelles, qu’elles concernent l’utilisation de méthodes hormonales, de dispositifs intra-utérins (DIU), de préservatifs, ou d’autres options.

Mali Tribune : Le dérèglement des règles est-elle une des conséquences des contraceptifs?

Dr. Maïga : Oui quand on parle de contraception on parle de modifications des règles. Certaines femmes utilisent les contraceptifs pour les règles douloureuses, c’est-à-dire quand on fait cette contraception on évite les règles douloureuses chaque mois. D’autres utilisent les contraceptifs pour prévenir l’acné vu que certaines femmes ont des boutons sur leur corps pendant la survenu des règles. Egalement pour éviter l’endométriose aussi qui est une maladie où les tissus qui tapissent normalement l’utérus se développent en dehors de ce dernier.

Recueillis par

Oumou Fofana

