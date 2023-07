Sur financement du Fonds mondial, trois véhicules de type Pick Up ont été reçus par le ministre de la Santé et du développement social, le médecin-colonel Assa Badiallo Touré. Le matériel a été remis, tôt ce jeudi 13 juillet, par l’Unité de Mise en Œuvre du Renforcement du Système de Santé (UMRSS).

D’une valeur de 65,4 millions FCFA, les trois véhicules répondent aux besoins de la Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM). Selon Dr Mohamed Berthé, chef de l’UMRSS, le manque de moyens logistiques impactent la chaîne d’approvisionnement des produits de santé. « Ces véhicules participeront à l’amélioration de ce déficit et permettront l’augmentation des missions de terrain et la résolution de certains problèmes in situ », a-t-il indiqué au ministre de la Santé.

« Fournir les médicaments à la population en tout temps et en tout lieu du territoire national ». Tel est selon Dr Fanta Sacko, la directrice nationale de la pharmacie et du Médicament, la mission de ses véhicules Pick-up. En présence du chef du département de la Santé, la bénéficiaire a promis de faire bon usage du matériel acquis. « D’autres véhicules, des camions, suivront ce don », a promis le donateur.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :