Sensibilisation sur la COVID19 en commune 6, les femmes leaders et les maîtres coraniques renforcés par le ministère de la femme

Le Chef du Cabinet du ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille Daniel Coulibaly a dirigé le vendredi 29 mai 2020 à la mairie de la commune VI une séance de sensibilisation sur la COVID19 organisée par le ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille dans le cadre de la riposte contre la pandémie de la maladie du coronavirus au Mali.

Le Dr Ténin Traoré du comité de crise covid19 en commune 6 et l’équipe du département de la femme ont animé cette session d’information et de sensibilisation sur la COVID19 qui a enregistré la présence du représentant de Plan Mali Yacouba Dénon, celle des femmes leaders d’association et d’ONG en plus des maîtres coraniques, tous sont montrés très intéressés par les échanges à en croire les nombreuses questions sur la maladie, ses manifestations, et la guérison des malades.

Satisfaits des réponses, les participants se sont engagés aux côtés du département de la femme à bien mener cette campagne de sensibilisation au sein de leurs communautés afin de freiner la pandémie.

En effet, lancée par le ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille le Dr Aïssata Kassa Traoré le 28 mai en commune IV du district de Bamako, la campagne d’information et de sensibilisation des femmes et des maîtres coraniques des 6 communes du district, de Kati et de Dio, est le fruit d’un partenariat entre l’Ong Plan International Mali et le département de la femme en riposte à la maladie par une large sensibilisation des populations et cela à travers le leadership des maîtres coraniques et des femmes leaders des 6 communes du district, de Kati et de Dio.

En commune VI le représentant du maire Abdallah Diarra souhaitant la bienvenue à ses hôtes, a félicité l’initiative qui selon lui reflète la ferme volonté du département de la femme à lutter contre toute exclusion sociale. Chose capitale dans le contexte actuel où le pays enregistre de plus en plus de nouveaux cas de dépistés de la COVID19.

Il est soutenu dans ses propos par le Chef du Cabinet Daniel Coulibaly, qui pour sa part a insisté sur la nécessité de respecter les mesures barrières édictée. ” J’ attends de vous, que vous soyez des relais auprès de vos communautés, pour une grande appropriation du port du masque, dans le cadre du programme présidentiel: un malien, un masque.” dira-t-il

La session d’information s’est terminée avec la remise de 5000 masques aux femmes et aux maîtres coraniques. Notons que ceux sont 75 000 masques que le ministère de la femme, de l’ enfant et de la famille compte remettre lors de ses différentes activités d’ information et de sensibilisation.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :