Le jeudi 24 mars 2022 au Centre Aoua Kéïta, s’est tenue la session d’orientation des journalistes sur la stratégie nationale vaccinale et de lutte contre la COVID19 au Mali. Le présent atelier s’inscrit dans le cadre du projet « Mobiliser les médias pour lutter contre la COVID19 au Mali » avec le soutien financier de : Affaires Mondiales Canada.

La présente session a enregistré la présence de la deuxième secrétaire de l’ambassade du Canada, le responsable projets JDH, les professionnels des médias, en plus des cadres du service immunisation de la direction générale de la santé. Pour rappel, d’août 2020 à décembre 2021, JDH/JHR avec le soutien financier de GAC (Affaires Mondiales Canada), a accompagné le gouvernement dans la lutte contre la COVID19 avec la mise en œuvre du Projet « Mobiliser les médias pour lutter contre la COVID19 au Mali ». Il s’agissait de communiquer sur la pandémie, démystifier la désinformation tout en mettant l’accent sur les mesures de santé publique. Et, selon le responsable projet de JDH, M. Moro Chiaka Diallo, 108 reportages de qualités ont été produits et diffusés par des journalistes formés et encadrés, soutenus financièrement et mentorés, plus de 20 émissions radiophoniques interactives, et en ligne ont été réalisées avec la participation inclusive des experts et personnes touchées par la maladie. L’important travail fourni a touché environ 39 00 000personnes à travers le pays. A la suite de ces acquis, le projet revient pour une seconde phase pour une fois de plus contribuer de manière significatrice aux efforts nationaux de la lutte contre la COVID19. Un acquis à conserver surtout qu’avec l’adoption du nouveau plan de riposte contre la COVID19 à travers la vaste campagne de vaccination incluant les femmes enceintes et les enfants de 12 à 17ans. Les conférenciers du jour notamment le Directeur de la section immunisation de la direction de la santé, le Dr Ibrahim Diarra et le Pr Bourema Kouriba du Comité scientifique, ont dans leurs discours précisé l’ambition politique des autorités. Qui est d’atteindre 70% des cibles d’ici 2022. Et parmi ces cibles figurent les enfants âgés de 12 ans et plus ainsi que les femmes enceintes. Les vaccins disponibles dans le pays sont Astrazeneca, Pfizer, Johnson et Johnson, Sinovac et Sinopharm. Selon les explications du Dr Diarra, la campagne va mobiliser des équipes de vaccination dans différents endroits en plus des stratégies de porte à porte en vue d’atteindre le maximum de personnes. La présente session a donc été opportune pour outiller et mettre à niveau les journalistes sur l’évolution et le déroulement de la campagne de vaccination, en plus des stratégies de lutte entreprises par les autorités sanitaires contre la COVID 19 dans notre pays.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

