Supplémentation en micronutriments multiples : Le partage d’expérience pour lutter contre la malnutrition maternelle

L’Office National de la Santé de Reproduction (ONASR) en partenariat avec Helen Keller International a organisé un atelier plaidoyer le vendredi dans un hôtel de la place sur la supplémentation en micronutriments multiples (MMS) au Mali. L’objectif de cet atelier est de partager les avancées scientifiques ainsi que les expériences du Mali dans le cadre de la MMS chez les femmes enceintes.

La cérémonie était présidée par le représentant du directeur de l’ONASR, N’tji Keita. Pour lui, la malnutrition maternelle est un déterminant clé des issues défavorables de grossesse. ‘’ Cela augmente non seulement le risque de morbidité et de mortalité maternelle mais aussi le risque de donner naissance à des nourrissons de faible poids, soit en raison du fait qu’ils sont nés petits pour l’âge gestationnel ou de leur naissance prématurée’’, a-t-il déploré .

Pour N’tji Keita, la malnutrition maternelle selon une étude de l’OMS, les carences en micronutriments les plus fréquentes sont les carences en fer, en vitamine A et en iode, viennent ensuite le zinc, l’acide folique (vitamineB9), la vitamine B12 et les autres vitamines du groupe B, la vitamine C, la vitamine D, le calcium, le sélénium et le fluor. ‘’ L’anémie pendant la grossesse s’est avérée associée à un risque accru de mortalité maternelle, de mortalité périnatale et de nourrissons de faible poids à la naissance’’, a-t-il informé. Il ajoute qu’au Mali, selon les données de l’EDMS-VI 2018, la prévalence de l’anémie ferriprive chez les femmes enceintes était plus élevée (69% que chez celles qui allaitent (62%), selon la même source, une femme sur dix(10%) souffre de maigreur et 28% sont en surpoids ou obèses.

Quant au représentant du directeur de l’ONASR, la supplémentation en micronutriments multiples (MMS) qui est une intervention prénatale plus prometteuse en matière d’amélioration de la croissance intra-utérine devient une alternative à la supplémentation en fer-acide folique.

La directrice nationale d’Helen Keller International, Wassa Sanogo, a profité cette occasion pour féliciter les autorités du Mali. ‘’ Merci aux autorités maliennes pour leur implication sur la supplémentation en micronutriments multiples’’, a–t-elle remercié.

Diakaridia Sanogo

