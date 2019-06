L’objectif est de développer et consolider la culture de la qualité au niveau de la Fédération des organisations patronales de l’Afrique de l’ouest

Mme Diarra Assan Sylla, conseillère technique au ministère de l’Industrie et du Commerce, accompagnée de la représentante pays de l’ONUDI au Mali, Mme Traoré Habi Sow, a présidé le lundi 10 juin dernier au Centre du secteur privé, l’ouverture des travaux de l’atelier national de formation aux exigences de la norme ISO 9001 version 2015, à l’intention des responsables qualité du secteur privé. C’était en présence du Directeur général de l’AMANORM, Younoussa Maiga.

Organisé par le Programme système qualité de l’Afrique de l’Ouest (PSQAO), en collaboration avec le Conseil national du patronat du Mali (CNPM), membre de la Fédération des organisations patronales de l’Afrique de l’ouest (FOPAO) dans le cadre du Projet d’appui à la mise en œuvre de la politique qualité de la CEDEAO (ECOQUAL), l’atelier a été financé par l’Union européenne. La rencontre a pour objectif de développer et consolider la culture de la qualité au niveau de la FOPAO et de ses entreprises membres.

Les travaux se sont déroulés du 10 au 12 juin dernier au Centre du Secteur Privé. Ils ont regroupé une vingtaine de responsables qualité d’entreprises membres de la FOPAO, dont 50% de femmes, formés sur la norme ISO 9001 version 2015 et capables d’implémenter une démarche qualité.

Dans son intervention la représentante du ministre, a fait savoir que le présent atelier s’inscrit dans la poursuite des activités du PSQAO, en réponse à une sollicitation de la Fédération des organisations patronales de l’Afrique de l’Ouest, en vue de renforcer les capacités opérationnelles de ses membres en matière de management de la qualité. De façon spécifique, il s’agira, Selon Mme Diarra Assan Sylla, de préparer les entreprises membres de la FOPAO à s’engager dans la démarche qualité en formant des responsables qualité.

Les principal résultat attendu de l’atelier, selon Mme Diarra, c’est la formation des 20 responsables qualité d’entreprises participants membres de la FOPAO, dont 50% de femmes, sur la norme ISO 9001 version 2015 et capables d’implémenter une démarche qualité. Selon elle, la FOPAO est disposée à utiliser les services offerts par l’Infrastructure régionale de la qualité.

La représentante du ministre de l’Industrie et du Commerce a engagé les participants à inscrire toutes leurs actions dans une démarche de satisfaction de leurs clients et d’amélioration continue des performances de leurs entreprises. Pour ce faire, elle les a exhortés à plus d’assiduité et de participation active, afin de tirer le meilleur profit des connaissances qui leurs seront livrées durant cet atelier par les experts de l’ONUDI. Elle a enfin, rassuré que le Gouvernement du Mali ne ménagera aucun effort pour le développement d’une infrastructure nationale de la qualité adaptée, pertinente, efficace et efficiente et par conséquent celui du management et de la promotion de la qualité de notre pays.

Pour sa part, Traoré Habi Sow, a une fois de plus réaffirmé la totale disponibilité de l’ONUDI pour accompagner les membres de la FOPAO dont le Mali, dans la démarche de la qualité dans nos entreprises. Elle a aussi, salué l’Union Européenne qui a voulu financer le Programme qualité et choisi l’ONUDI comme son partenaire de mise en œuvre.

AMTouré

Commentaires via Facebook :