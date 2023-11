Le siège du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), a abrité, le jeudi 2 novembre 2023, la cérémonie de signature de la convention entre l’Association pour la Promotion des Entreprises Privées (APEP) et le Conseil National du Patronat du Mali (CNPM). Selon une note publiée par le CNPM, cette entente vise à établir un cadre de collaboration permanent et structuré entre l’APEP et le CNPM. Il s’agira pour les deux structures de conjuguer leurs efforts pour réaliser des actions et projets bénéfiques à l’ensemble du secteur privé malien. La formalisation de cet accord s’est effectuée en présence des membres du Bureau et du Comité statutaire du CNPM, ainsi que des cadres de l’APEP. Lors de cette cérémonie, le Président du CNPM, Mossadeck BALLY a souligné que l’objectif de cette convention est de favoriser la complémentarité entre les deux entités, de mutualiser les efforts et de développer des projets en collaboration.

De son côté, la Présidente de l’APEP, Mme Gakou Salimata FOFANA, n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude envers le Président BALLY et les membres pour la concrétisation de cette signature. D’après elle, la signature de cette convention est une lueur d’espoir pour le secteur privé malien qui est le moteur du développement économique du pays.

Sidiki Adama Dembélé

Commentaires via Facebook :