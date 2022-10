Après plusieurs séries de conférences de presse et d’activités, le Collectif des Groupements Professionnels et Conseils Patronaux des Régions, Membres du CNPM (CGPCR-CNPM), a entrepris de faire une démarche pour rencontrer les acteurs du secteur privé. Ainsi, le vendredi 7 octobre 2022, le collectif a rencontré le Président Directeur Général (PDG) du groupe SAER, Diadié dit Amadou Sankaré, acteur majeur du secteur privé. Selon le collectif, le CNPM n’a pas de président encore. «Nos textes sont très clairs. Tu es président du patronat, tu dois être membre du patronat ou membre d’un groupement. Celui qui est là n’est ni membre d’un groupement, ni membre du patronat. Autrement dit, le patronat ne peut être géré par une tierce personne. Cette équipe mise en place par l’administration provisoire ne saurait représenter le secteur privé malien. Il n’en est pas question », prévient Simpara Assitan Kéita.

Mme Simpara Assitan Kéita, vice-présidente du collectif, précisé l’objet de leur visite. «Très bientôt, il va y avoir les élections professionnelles au Mali. Elles sont prévues pour le 17 octobre 2022. Donc, ça doit être validé par le BIT (Bureau International du Travail). C’est pour dire au BIT qu’au niveau du Mali et au niveau international, le patronat malien n’a pas de président. Nos textes sont très clairs. Tu es président du patronat, tu es membre du patronat, il faut forcement que tu sois membre d’un groupement. Celui qui est là, n’est ni membre d’un groupement, ni membre du patronat. Il faut donc que le BIT fasse très attention lors des élections professionnelles», a averti Mme Simpara. Et le porte-parole du Collectif, Omar Diouara, d’ajouter : « Il n’y a pas d’élection au patronat. Nous ne reconnaissons pas cette équipe parce que mise en place par l’administration provisoire qui a tripatouillé les textes… Ce sont quelques uns qui ont mis en place ce bureau. C’est un simulacre d’élection qui s’est passé l’autre jour», a précisé le porte-parole du collectif, Omar Diouara.

Baradji Amadou Touré, représentant du CPR (Conseil patronaux des régions) et membre du collectif, d’ajouter: «Si vous voyez qu’il y a beaucoup de régions qui ne sont pas venues lors des élections, c’est parce qu’elles connaissent le patronat. Elles n’ont jamais vu le patronat se comporter de cette manière. Collecter quelqu’un pour venir le mettre comme président du CNPM, c’est la première fois. Nous avons tous été ensemble. Mettons un président digne de notre association. Cette fois-ci, nous avons confié les travaux à des gens qui n’ont pas été corrects vis-à-vis des deux groupes (le groupe de Diadié et celui de Sinsin). Nous sommes là avec ce collectif aujourd’hui, parce que nous voyons que ce collectif est en train d’aller sur un chemin qui mène à la paix, à la cohésion au niveau du patronat. Nous le suivons, parce que dans les régions, nous préférons avoir la réalité dans les choses. On souhaite que ce collectif continue pour amener le patronat dans sa hauteur».

Pour Maître Abouba Maïga, le président du collège transitoire du CNPM, le consensus a été fait sur sa modeste personne pour pouvoir aider le CNPM à sortir de cette situation, en organisant des élections inclusives pour tout le monde. Il a mis l’accent sur la crise au sein du CNPM, avant d’inviter les membres à faire en sorte que la structure franchisse cette étape. «En tant qu’avocat depuis bientôt plus de 30 ans, avocat à l’union internationale des avocats, vice-président de l’Union-Européenne des avocats, premier vice-président du barreau pénal international près la Cour pénale et des institutions internationales, mon souci est d’aider à installer un bureau du CNPM. Et je me suis engagé à faire cela», a promis le président du collège transitoire du CNPM Maïga.

A savoir que l’Administration Provisoire du Conseil national du Patronat du Mali, (AP-CNPM), mise en place en mars dernier et dirigée par Soya Golfa pour organiser l’élection du CNPM, a procédé, le samedi 1er octobre 2022, à l’organisation de l’Assemblée générale élective de la structure. C’était dans la salle de Conférence Moussa Mary Balla Coulibaly du CNPM. Pour cette assemblée générale élective, une seule liste consensuelle a été présentée, selon le président du bureau de vote, El Hadji Modibo Boundi, et l’huissier de justice, Me Ousmane Bagayoko du Cabinet Sékou Amadou Touré, chargé de la supervision du scrutin. Mossadeck Bally était à la tête de ladite liste consensuelle. Selon Boundi et l’huissier de justice Me Ousmane Bagayoko, le quorum pour tenir l’assemblée élective est de 86 délégués. « Ce qui a été largement atteint, car il y a eu 129 inscrits sur la liste, parmi lesquels 117 ont voté, soit 90,70% de taux de participation. Au terme du vote, Mossadeck Bally a obtenu 117 votants sur les 129 inscrits. Il dirige un bureau de quarante membres jusqu’en 2027 », ont-il déclaré

Hadama B. FOFANA

