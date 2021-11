La 23e session ordinaire du Conseil d’Administration de la Caisse malienne d’assurance maladie (CANAM) s’est tenue le jeudi 25 novembre dans la salle de conférence du Conseil national du Patronat (CNPM). C’était sous l’égide du président de son conseil d’administration, le Pr Mamadi Kané.

Pour cette 23e session ordinaire du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie (CANAM), les administrateurs plancheront sur : l’examen et l’adoption de l’état de mise en œuvre des recommandations de la 22ème session ordinaire du Conseil d’Administration; l’examen et l’adoption du rapport d’activités et de l’état d’exécution du budget au 30 septembre 2021 ; l’examen et l’adoption du programme d’activités et du projet de budget au titre de l’exercice 2022 et enfin des questions diverses.

Selon le président de son conseil d’administration, le Pr Mamadi Kané, l’année 2021 a été marquée par un certain nombre de résultats obtenus par la CANAM notamment du 1er janvier au 30 septembre. Il s’agit entre autres de l’élaboration des projets de textes relatifs au modèle de convention de délégation de gestion du RAMU. Ce qui a permis l’immatriculation de 115 908 personnes pendant la même période, portant ainsi le nombre total des personnes immatriculées à 1 542 616. 35 conventions ont été signées avec les établissements de soins publics et le secteur privé de la santé, a-t-il ajouté.

Dans le cadre du renforcement des capacités du personnel, des formations ont été organisées sur : la mise en place des indicateurs et tableaux de bord actuariels, la gestion budgétaire au sein des organismes de prévoyance sociale de la zone CIPRES, le financement basé sur les résultats (FBR) et outils, l’approche processus, l’élaboration de la cartographie des processus et la description des processus, la mise en place de la démarche qualité et certification ISO 9001 version 2015 dans le cadre du système de management qualité (SMQ).

Du 1er janvier au 30 septembre 2021, affirme le Pr Kané, le montant des recettes mobilisées par la CANAM, toutes sources confondues, s’élève à 59 427 201 584 FCFA avec un taux de réalisation d’environ 79% par rapport au montant prévisionnel annuel qui se chiffre à 75 063 000 000 FCFA. À la même période, les cotisations AMO reversées par les Organismes Gestionnaires Délégués (INPS et CMSS) pour le compte de la CANAM, se chiffrent à 57 921 289 917 FCFA sur 73 156 000 000 FCFA, soit un taux de réalisation de 79%.

Le projet de budget 2022 se chiffre à la somme de 87 494 167 927 FCFA contre 75 063 000 000 FCFA en 2021

A en croire le Pr Mamadi Kané, les activités réalisées et en cours de réalisation sont au nombre de 194 sur les 269 activités programmées en 2021, soit un taux de réalisation de 72%. Malgré les contraintes et difficultés rencontrées notamment l’avènement de la maladie à coronavirus, les activités réalisées ont pu contribuer à l’amélioration de la gestion financière, du fonctionnement de la CANAM, de la fourniture des prestations de qualité, au renforcement des capacités du personnel et l’amélioration de leur cadre de travail. C’est dans ce cadre qu’il a félicité le directeur général de la CANAM, le médecin général de brigade, Boubacar Dembélé, et toute son équipe pour le travail abattu.

En ce qui concerne, le programme d’activités 2022, il est bâti autour de 5 axes stratégiques conformément au plan de développement stratégique (2021-2025) de la CANAM, socle du système de management de la qualité pour la certification ISO 9001 version 2015. Ces axes stratégiques sont assortis d’objectifs opérationnels qui sont : la couverture des populations cibles du RAMU, la mobilisation des financements et la soutenabilité du RAMU ; la maîtrise des prestations et la qualité des services de santé ; la maîtrise des processus délégués.

Le projet de budget 2022, toutes sources de financement confondues, se chiffre en recettes et en dépenses à la somme de 87 494 167 927 FCFA contre 75 063 000 000 FCFA en 2021, soit un accroissement de 16,56%. Avant de terminer son intervention, il invité les administrateurs à un examen minutieux des documents soumis à leur approbation.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

