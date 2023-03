2ème édition du «Connect223» : Incarner le changement de paradigme vis-à-vis de la migration

Le ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Alhamdou Ag Ilyène, a présidé le jeudi 9 mars 2023, au Grand Hôtel de Bamako, la 2ème édition de «Connect223». Cette rencontre vise à favoriser, faciliter et soutenir un débat et un dialogue positifs sur les migrations nationales, régionales et mondiales tout en partageant les meilleures pratiques en droite ligne de l’Agenda 2030 pour le développement durable et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Selon Yasmine Cissé, Vice-présidente de l’Union des Ambassadeurs, un réseau de professionnels et d’entrepreneurs issue de la migration, l’organisation de cette édition du ‘’Connect223’’ est une nouvelle pierre portée à l’édifice de l’ouvrage – qui, à travers la Politique Nationale de Migration (PONAM) consiste à faire de la migration un atout pour le Mali. C’est également une étape importante de l’Agenda 2030 pour le développement durable et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières dans lequel le Mali occupe une place particulière. « Le Connect223 incarne le changement de paradigme vis-à-vis de la migration. Il participe de façon certaine à l’appropriation de notre histoire, doit permettre de valoriser le potentiel du Mali pour notre jeunesse – et enfin, de participer au retour volontaire et la réduction de la migration irrégulière et meurtrière pour nos populations !».

Yasmine Cissé a invité l’OIM à continuer « à travailler afin de faire de la migration, vers le Mali, ou à partir du Mali, un levier puissant de développement socio-économique pour notre pays en participant à une meilleure insertion ou meilleure réinsertion ; notamment dans le secteur privé malien, à travers du partage de compétences ou des investissements productifs ».

Le Chef de Mission de l’OIM au Mali, Pascal Reyntjens, a rappelé que ‘’Connect223’’ est un événement créé en 2019 par l’OIM-Mali et ses partenaires, en vue d’informer le public sur les questions migratoires et d’attirer l’attention des décideurs et des jeunes sur les défis, les enjeux et les opportunités de la migration. Selon lui, le Mali est un important pays d’origine, de transit et d’accueil pour des milliers de migrants qui vivent des expériences diverses. «Les images et les récits mettant en exergue les dures réalités que vivent certains candidats à la migration irrégulière notamment dans le désert, dans la mer et aux mains des passeurs, facilitent la diffusion d’informations négatives sur la migration. Dans ce contexte, devrait-on passer sous silence les belles expériences que vivent de nombreuses personnes ayant émigré du Mali, ayant transité par le Mali ou ayant immigré ici et qui ont réussi leur aventure migratoire ?», a-t-il dit.

Le ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration Africaine, Alhamdou Ag Ilyène, a rassuré les organisateurs que le département attend les recommandations pertinentes qui permettront d’engager des actions efficaces pour renforcer la contribution de la diaspora dans le processus du développement national.

Au cours de cette 2ème édition de Connect223, il y a une série de conférences dans le style “Ted Talk’’ et des speakers qui ont partagé leurs histoires en mettant l’accent sur des aspects qui valorisent la contribution de la migration au développement, ainsi qu’une exposition de stand.

Bintou DIARRA

