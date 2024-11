3e édition du grand prix d’Afrique (GPA 2024) à Marrakech : Une délégation du PMU-Mali conduite par son DG Fassery Doumbia y était

Une délégation du PMU-Mali conduite par le directeur général Fassery Doumbia vient de participer avec brio à la 3e édition du Grand prix d’Afrique 2024, qui vient de se tenir à Marrakech, au Maroc. Le Grand prix d’Afrique est une référence des courses de chevaux africaines. Cette édition s’est déroulée du 31 octobre au 2 novembre avec la participation de plusieurs pays africains. Elle a été coorganisée par la Société royale d’encouragement du cheval (Sorec) et l’Association des loteries d’Afrique (ALA) dont Fassery Doumbia assure le poste de vice-président. Ce fut un programme riche et varié. En marge, un séminaire a été organisé sur la régulation des jeux notamment sur les aspects sécuritaires, judiciaires et fiscaux en marge des courses de chevaux. Les débats, le partage d’expérience et les échanges stratégiques entre les loteries sœurs ont émaillé la rencontre.

Notons que le directeur général du PMU-Mali était accompagné par l’administrateur du ministère de l’Elevage et de la Pêche, Kéita Madi Maténé, du directeur général adjoint des opérations du PMU-Mali, Kalifa Traoré, de la directrice des ressources humaines et des affaires juridiques, Mme Condé Annick Kaba et de la directrice commerciale, Mme Diarra Kadidiatou Traoré. L’édition 2024 du Grand prix d’Afrique a vu la participation de plus de 14 loteries d’Afrique et près de 4000 personnes à l’hippodrome de Marrakech. Vivement le partenariat et le partage d’expérience entre les loteries d’Afrique !

Mohamed Haïdara, président de la fédération malienne de hippisme et des sports équestres :

“J’étais très honoré de prendre part au Grand prix d’Afrique à Marrakech”

“Remerciements au PMU-Mali pour avoir envoyé 5 de nos jockeys en formation au Maroc”

Aujourd’hui-Mali : Quel sentiment vous anime aujourd’hui après avoir participé à la 3e édition du Grand Prix d’Afrique des courses de chevaux à Marrakech ?

Mohamed Haïdara : Je dirais un sentiment de fierté, de reconnaissance du travail accompli, et surtout de grandeur de la Fédération malienne d’hippisme et des sports équestres. L’Association des loteries d’Afrique compte aujourd’hui seize pays, voir notre jockey compétir sous les yeux de ce beau public et particulièrement sous l’œil bienveillant du directeur général du PMU-Mali, Fassery Doumbia est quelque chose de gratifiant. Tout le pays a vu le jeune Souleymane Diakité en train de driver son cheval comme un professionnel. Moi qui suis un habitué des courses, j’étais vraiment très honoré. Les images parlent d’elles-mêmes.

Ce grand rendez-vous organisé par l’Association des loteries d’Afrique en partenariat avec la Sorec était placé sous quel signe ?

L’événement était placé sous le signe de la fraternité et de la solidarité. Le Royaume du Maroc accentue ses efforts sur la coopération sud-sud.

Sûrement que des jockeys maliens ont pris part à ces courses de chevaux ? Et quelle a été leur résultat ?

En fait, nous étions représentés à un seul niveau, c’est-à-dire un seul jockey et il a été deuxième sur le podium. Ce qui n’est pas mal.

Quelle a été la particularité de cette présente édition, selon vous ?

A mon avis, je pense que la particularité a été surtout la participation de jockeys venus du Sud du Sahara pour cette compétition inédite.

Quelle a été la présence du directeur général du PMU-Mali à vos côtés ?

La présence du directeur général du PMU-Mali, Fassery Doumbia à Marrakech fut quelque chose d’exceptionnelle. Pour la petite histoire, c’est le PMU-Mali qui a d’abord envoyé cinq de nos jockeys en formation et le dénommé Souleymane Diakité fut sélectionné pour le grand prix d’Afrique.

A quand la prochaine édition ? Est-ce que le Mali sera toujours présent ?

Vous savez, ce grand rendez-vous des courses de chevaux se tient chaque année. Et nous y seront naturellement.

Vous venez de tenir votre assemblée générale, quelles sont les grandes décisions prises par les délégués ?

Nous espérons une année pleine d’activités et une extension de la Fédération. Les sollicitations sont grandes et nous sommes fiers de l’élargissement de notre association. Plus d’activités à l’international, et un suivi net de la mise place de la convention avec la Sorec.

Réalisé par El Hadj A.B. HAIDARA

