Il y a 11 ans que disparaissait Mamadou Kéita dit Capi, l’ancien gardien de but et ancien entraîneur des Aigles du Mali. A l’occasion de cette 11e commémoration de son décès, l’Association des Journalistes Sportifs du Mali (AJSM), en partenariat avec la famille de Capi, organise une conférence-débat le samedi 13 avril 2019 à 10 h au Centre Olympafrica dirigé par Mariétou Kéita dite Tatou, la fille de Capi. Animée par Djibril Dramé (entraîneur) et Maître Boubacar Karamoko Coulibaly (ancien ministre des Sports), cette conférence-débat sera axée sur la vie de Capi. Elle sera aussi une occasion pour les journalistes sportifs et le public sportif de mieux le connaître et de lui rendre un hommage mérité. Capi est cet homme qui a su donner espoir au football malien en qualifiant les Aigles à la Can de Tunis 94 après celle de Yaoundé 1972 dont il était le gardien de but.

Dans l’après-midi, un match de gala opposera les Aigles de la Can de Tunis 1994 (dont Capi était l’entraîneur) aux BOBABINS (les enfants du Centre de football de Capi). Le match se jouera sur le terrain du Centre Olympafrica de Banankabougou à partir de 16 heures.

