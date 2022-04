Le conseiller technique, Ousmane Bah Maiga, représentant le ministre des Transports et des Infrastructures, a présidé le jeudi 21 avril dernier dans la salle de conférence de l’Ageroute, les travaux de l’atelier de validation des statistiques d’accidents de la circulation routière au titre de l’année 2021. C’était en présence de la Directrice générale (DG) de l’ANASER, Mme Doumbia Diadji Sacko et son homologue de l’Ageroute Sékou Kontaga.

Cette réunion, 12è du genre, organisée par l’Agence nationale de la sécurité routière (ANASER) sous l’égide du ministère des Transports et des Infrastructures visait à valider les statistiques d’accidents de la circulation routière, au titre de l’année 2021.

Dans son discours d’ouverture, le président de la séance, Ousmane Bah Maiga, a fait savoir que l’objectif fixé par les hautes autorités du pays dans le document de Stratégie nationale de sécurité routière est de « réduire le taux de mortalité des accidents de la route de 50% en le ramenant de 25 tués par 100 000 habitants à 12 tués par 100 000 habitants à l’horizon 2030 avec un objectif intermédiaire à mi-parcours de moins de 18.5 tués pour 100 000 habitants en 2025 ».

Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement de la République s’est engagé, selon lui, à mettre en œuvre les cinq axes stratégiques suivants : la sécurisation des 2 et 3 roues motorisées; la sécurité des piétons; la réduction des accidents des véhicules légers ; le renforcement de la sécurité des usagers âgés de 15 à 34 ans et enfin la sécurisation du transport professionnel.

L’objectif de la Stratégie nationale de sécurité routière, selon M. Maiga, ne saurait être atteint que si nous disposons des statistiques d’accidents de la route fiables et suffisamment désagrégées. Pour cela, ”nous devons améliorer les outils et les méthodologies de recueil et de traitement des données sur l’insécurité routière pour satisfaire l’engagement pris par notre pays suite à la ratification de la Charte africaine de la sécurité routière. Cet engagement est de fournir les données les plus détaillées possibles à l’Observatoire africain de la sécurité routière”, a-t-il expliqué.

L’organisation annuelle d’un atelier de validation des statistiques d’accidents de la circulation routière est définitivement rentrée dans nos mœurs. A chaque occasion, selon Ousmane B.Maiga, les acteurs impliqués ont réussi à instaurer des débats francs dont les effets illuminent qualitativement les conclusions de vos travaux. Toutefois il les a invités à s’adonner au même exercice pour faire un diagnostic sans complaisance des données recueillies auprès des services partenaires de l’ANASER que sont la Police, la Gendarmerie, la Santé, la Protection civile et les Collectivités territoriales. Car, selon lui, la question de collecte, du traitement et de l’analyse de données en matière d’accidents de la circulation routière est essentielle pour proposer des mesures de réduction du taux d’accidents de la route.

Il a enfin engagé les acteurs à tout mettre en œuvre pour l’élaboration d’un document consensuel sur les statistiques d’accidents de la route, au titre de l’année 2021 qui vont constituer le levier de la lutte contre l’insécurité routière dans les années à venir.

AMTouré

