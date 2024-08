« Actualités brûlantes » : Tiken Jah pris à partie par des activistes maliens et burkinabè

Avec plus de 500 000 vues en 5 jours seulement sur YouTube, la chanson « Actualités brûlantes » du reggaeman ivoirien Tiken Jah Fakoly fait le buzz. Le single est au cœur d’une polémique sur les réseaux sociaux au Mali. Le featuring avec le Togolais Amen Jah Cissé porte, comme l’indique le titre de la chanson, sur les actualités politiques dans plusieurs pays en Afrique.

« Ne gâtez pas l’AES, la liberté d’expression mangée par la révolution. Regardez ce qui se passe à l’AES, dès que tu critiques un peu, c’est le front ou la prison ». Ces deux phrases dans la chanson passent mal au sein d’une certaine opinion au Mali et au Burkina. Au Burkina, une activiste se montre particulièrement violente en verbe et accuse le reggaeman de s’être détourné de l’idéal panafricaniste qui l’animait au début de sa carrière. « Au Burkina, on a refusé de lui donner de l’argent, c’est pour cela qu’il chante contre Ibrahim Traoré », proteste l’activiste dans une vidéo.

« Tiken Jah Fakoly est en concert en France le 14 novembre 2024, son attaque contre l’AES était une condition imposée par la junte française », justifie un internaute. Un autre d’ajouter : « Tiken en veut à l’AES et à ses dirigeants tout simplement parce qu’il a des amis qui sont en prison et d’autres réduits au silence parce qu’ils sont allés contre la marche des peuples en lutte au sein de l’AES ».

Face au tollé déclenché par la chanson, l’artiste a aussi ses défenseurs. « Les gens ne savent pas de quoi ils parlent quand ils disent que Tiken Jah a parlé mal de l’AES pour de l’argent » défend un fan. Et d’expliquer : Tiken a fait plus de 90 concerts en 2023, et il gagne au moins 20 millions FCFA par concert ; il a remis un chèque de 7 millions FCFA pour la construction d’une école à Nialé (Burkina Faso) ; le rêve de Tiken est de construire au moins une école dans chaque pays africain. « Allez-y fouiller avant de juger. Digne fils d’Afrique qui jusque-là n’a pas dévié ou trahi l’Afrique. Il est seulement dur dans les critiques et constant dans l’engagement) Respect ! », tranche l’internaute. « Qui aime bien, châtie bien », dit-on. Selon un autre fan, Tiken aime bien l’AES, il alerte sur ce qui ne va pas.

Réaction de l’artiste ?

Dans une courte vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, ce mardi 13 août, Tiken Jah semble « répondre à ses détracteurs ». Il n’en est rien. En vérité, la vidéo originale consultée par Maliweb.net est postée sur la page Facebook de l’artiste, le 26 octobre 2019. La vidéo a été faite à l’époque pour démentir une rumeur qui annonçait « sa mort ». « Je vais bien, je rassure mes amis que tout va bien », dit-il dans la vidéo.

« Ce n’est que le début. Je ne baisserai pas les bras », avait prévenu l’artiste dans ladite vidéo dont des extraits, sortis de leur contexte, font le tour des réseaux sociaux en ce moment. On y entend l’artiste qui dit être conscient des menaces d’assassinat sur sa personne. Mais, ajoute-t-il, il a le « devoir de continuer le combat que Bob Marley a commencé ». « Je sais que j’aurai des amis mais aussi beaucoup d’ennemis. Mais c’est la mission du reggae, je ne peux pas faire autrement, il faut continuer à éveiller les consciences », a expliqué Tiken Jah.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

