Ambassade de Côte d’Ivoire –ASSEP : Au bal des coups de cœur

Écouter les coups de cœur réciproques, c’est piocher des idées pour éviter des coups de griffes.

Le nouveau bureau de l’ASSEP ne perd pas du temps dans de stériles litanies ou de propos nauséabonds. Mais s’emploie à développer sa notoriété et sa visibilité sur le terrain et de gagner en légitimité. L’idée est de nouer des partenariats féconds pouvant permettre notamment à ses mandats de se rendre notamment à des événements pertinents et stratégiques comme la Coupe d’Afrique des Nations dont l’édition à venir se joue en Côte d’Ivoire voisine. L’objectif est d’inclure l’Ambassade de ce pays dans un réseau de partenaires importants et l’entretenir comme elle le mérite amplement. En retour, elle va tirer son épingle du jeu, en orientant davantage les projecteurs sur l’événement le plus prestigieux du monde du football africain et sans doute le plus médiatisé. Durant un mois, la Côte d’Ivoire va vibrer les passionnés du ballon rond. 2024 promet d’être exceptionnel avec cette porte d’à côté. On ne peut véritablement dissocier cet évènement de l’image de ce pays. Pendant un mois, les magazines, la télé, la radio… tous les médias en parlent ! Et bien de bifurcations sont faites dans le vécu quotidien des ivoiriens et des étrangers qui habitent parmi eux. Des liens forts s’établissent entre « commerçants de mots » et qui vont résister à l’usure du temps. La représentation diplomatique peut servir également de levain à ce rapprochement aux avantages mutuellement avantageux.

Une perspective, brossée par le président de l’ASSEP, Boubacar Yalcouyé et le commissaire aux comptes Abdoulaye Niangaly, qui fait bondir d’enthousiasme le 1er secrétaire et chef de service de la promotion économique, commerciale, culturelle et de la communication, Akatia Hermann, entouré de ses collaborateurs, notamment Fobri Yeboi Aristides chargé des Nouvelles technologies de l’information et de la communication. A sa demande, l’ensemble des propositions énumérées seront couchées sur papier pour prendre la forme d’un projet de collaboration, avec en annexe des propositions de partenariat.

Écouter les coups de cœur, c’est piocher des idées pour éviter des coups de griffes .En effet, l’idée d’une journée d’échange avec la presse ivoirienne a fait son petit bonhomme de chemin. Une bonne nouvelle ne tombe pas seule. La seconde vient de la désignation de deux membres du bureau chargé d’animer le point focal créé avec l’Ambassade.

Ibrahim Yattara

Commentaires via Facebook :