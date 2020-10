Après la libération du chef de file de l’opposition malienne : Le Collectif pour la libération de Soumaïla Cissé invite les autorités maliennes à œuvrer pour la libération des civils et militaires en otages

Ce point de presse était animé par Moctar Ousmane Sy, porte-parole du Collectif pour la libération de Soumaïla Cissé, en présence des responsables de l’URD, Me Demba Traoré, Mme Adiawiakoye Ramata Koné, l’ancien ministre, Choguel Kokalla Maïga, membres du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) et bien d’autres. « C’est avec soulagement que nous avons appris la libération de Soumaïla CISSE enlevé dans sa circonscription électorale du cercle de Niafounké depuis le 25 mars 2020. Au moment où Soumaïla CISSE regagne la démocratie malienne, il nous importe de rappeler que c’est dans un exercice républicain et démocratique qu’il a été privé de toutes libertés pendant Six longs et pénibles mois, loin de sa famille et de son peuple dans l’incapacité d’assurer les hautes responsabilités d’élu et Chef de file de l’opposition républicaine. Depuis le 26 mars 2020, nous étions résolument engagés aux côtés des structures compétentes à savoir la Cellule Gouvernementale et la Cellule de crise du Parti URD ainsi que le Mouvement National des Jeunes de l’URD dans le seul objectif de participer activement aux actions menées en faveur de sa libération », a souligné Moctar Ousmane Sy, porte-parole du Collectif. Avant d’informer l’opinion nationale et internationale que leur objectif a été atteint au soir du 08 Octobre 2020. C’est pourquoi, le Collectif pour la libération de Soumaila CISSE satisfait du dénouement heureux d’un combat âprement mené aux côtés de l’ensemble des acteurs, remercie les autorités de la transition pour la promptitude de leurs actions en faveur de la libération de Soumaïla CISSE, sain et sauf ; Salue les efforts multipliés de la communauté internationale pour une résolution diligente de cette situation ; Se félicite de sa fructueuse collaboration avec le Parti URD et ses différentes composantes notamment la Cellule de crise, le Bureau National, le Mouvement des Femmes et celui des Jeunes qui se sont ensemble, investit autant que faire se peut pour la libération du Président Soumaïla CISSE ; Exprime sa gratitude à l’ensemble de la classe politique malienne qui s’est impliqué pour que Soumaïla CISSE recouvre sa liberté ; Adresse ses sincères remerciements aux groupes « Les étoiles de Soumaïla CISSE » ; « Collectif des Femmes pour la libération de Soumaïla CISSE » et « Les Jeunes engagés qui ont œuvré sans relâche pour cette libération ; Applaudit la mobilisation de la Diaspora malienne qui n’a ménagé aucun effort pour obtenir la libération de Soumaïla CISSE ; Remercie toutes les personnalités politiques, civiles, religieuses et coutumière qui leur ont soutenu et accompagné ; Réitère sa reconnaissance au M5-RFP pour son engagement constant et soutenu pour la cause de Soumaïla CISSE ; Remercie l’ensemble du Peuple malien qui s’est dressé comme une seul homme pour la libération de Soumaïla CISSE. Enfin, le Collectif exprime sa solidarité à l’ensemble des personnes civiles et militaires otages séparés de leur famille et demande aux autorités maliennes de poursuivre les efforts en vue de leur libération.

Aguibou Sogodogo