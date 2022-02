Le 02 février 2022, l’équipe Diadié dit Amadou Sankaré est expulsée manu militari des locaux du Conseil national du patronat (Cnpm), par les soins d’un huissier de justice. Et, selon les explications qui nous sont parvenues, c’était sur ordre du procureur du tribunal de la commune IV, suite à l’arrêt de la Cour suprême sur la situation conflictuelle consécutive au renouvellement du bureau. Cette haute juridiction a en effet annulé l’ordonnance gracieuse que le même tribunal avait en son temps émise en faveur de l’équipe de Diadié aux fins de s’installer dans les locaux du patronat, suite à son élection le 26 septembre 2020. La cour suprême, par son arrêt N°508 en date du 23 décembre 2021, a cassé sans renvoi l’arrêt N°176 du 23 avril 2021 de la Cour d’Appel de Bamako confirmant l’ordonnance gracieuse N°180 du 9/10/2020 en déclarant irrecevable la requête d’expulsion introduite par le camp Sinsy. Sauf que ladite décision n’avait pas d’effet exécutoire. Et le procureur du tribunal de la commune IV, contrairement à ce qu’on a tenté de faire croire, selon nos sources, n’a jamais ordonné l’intervention d’huissiers. Cependant, si l’huissier en question a échappé à un mandat de dépôt suite à une intervention de ses confrères, une plainte en bonne et due forme aurait été déposée contre lui pour faute professionnelle sur fond de suspicions d’intention d’humilier les occupants des lieux et de créer la confusion dans l’opinion publique. En attendant la suite, selon les mêmes sources, l’équipe de Diadié Sankaré s’apprête à récupérer les nouvelles clés.

Amidou Keita

