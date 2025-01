Ce samedi 18 Janvier 2024 s’est tenue la 1ère Assemblée Générale ordinaire de l’Association des Ressortissants Pour le Développement du Cercle de Tonka (ADCT). Cette rencontre, présidée par Hamadoun Abba, non moins Directeur Bureau de Restructuration et de Mise à Niveau des Entreprises Industrielles (BRMN), a servi aux adhérents de faire le bilan des actions passées, mais aussi de tracer ensemble les grandes lignes de leur Association. Toutefois, cette Assemblée Générale, qui a vu la présence de plusieurs notabilités et cadres administratifs, s’est tenue dans un contexte de crises multidimensionnelles, notamment sanitaires et sécuritaires, avec des conséquences néfastes pour l’économie nationale et locale.

Le cercle de Tonka est situé au Nord du Mali dans la région de Tombouctou. Il a été érigé cercle par la loi N°2023-006 du 13 mars 2023 portant création des circonscriptions administratives en République du Mali. Il est constitué de deux arrondissements: Tonka Central et Mékoré. Le cercle de Tonka est limité au Nord-Ouest par le cercle de Goundam, au Sud par le Cercle de Niafunké et à l’Est par le cercle de Diré. Le cercle de Tonka compte 27 villages (Tonka Central: 19 villages et Mékoré: 8 villages) avec une population de 81 749 habitants composés de Sonrhais, de Peulhs, de Tamacheck, de Bozos, de Bambara vivant au tour des lacs Horo et Fati en pratiquant l’Agriculture, l’Elevage, la Pêche, l’Exploitation forestière et le commerce. Les principales cultures sont le riz, le mil, le sorgho, le maïs, la patate, la pomme de terre, le manioc et des cultures maraichères comme la salade, le choux pomme, la tomate etc. Le cheptel du cercle est constitué de bovins, ovins, caprins, camelins et volailles.

. L’Association Pour le Développement du Cercle De Tonka (ADCT) a été créée suivant Récépissé n° 0119/G. AB-CAB du 20 Février 2024 à Bamako par des ressortissants du cercle de Tonka ayant pour mission de contribuer au développement, économique, social, culturel et environnemental du cercle de TONKA. Le siège est à Faladié en commune VI du District de Bamako. L’Association Pour le Développement du Cercle De Tonka (ADCT) est dirigée par un bureau exécutif composé de quarante-cinq (45) membres et un comité de Veille Stratégique de cinq (5) membres tous élus pour un mandat de Trois ans renouvelables une fois par plus de cent (100) adhérents à l’assemblée Générale constitutive du 02 décembre 2023.

Les organes de l’Association sont : L’Assemblée générale, Le Bureau exécutif et Le comité de veille stratégique. L’Assemblée Générale est l’instance suprême de l’association. Elle se compose de tous les membres de l’Association dont seuls ceux en règle vis-à-vis de l’association sont électeurs et éligibles. Le quorum de l’assemblée générale est constitué des cinquante pour cent plus un des membres à jour de leurs cotisations. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres ayant droit de vote. L’Assemblée générale se réunit une fois par an sur proposition du bureau exécutif en rapport avec le comité de veille stratégique.

.Le président Hamadoun Abba Macinanké a d’entrée de jeu rappelé que l’Association pour le développement du Cercle de Tonka (ADCT) a pour mission essentielle de contribuer au développement économique, social, culturel et environnemental du cercle de TONKA à travers des objectifs pertinents. Il a fait observer une minute de silence à l’endroit de nos victimes militaires et civiles tombés sur les champs de l’honneur suite aux attaques barbares perpétrés par des apatrides sans foi ni loi et souhaiter prompt rétablissement pour les blessés et disparus.

Hamadoun Abba a vivement remercié les Parrains (M. MAIGA Tiemogo, M. DIALLO Oumar, M. SALL Garba et M. TRAORE Souley) de l’Association pour le Développement du Cercle de Tonka dont l’accompagnement n’a jamais fait défaut. L’ADC, continue-t-il, « vous promeut de porter haut les idéaux que vous avez enraciné chacun de vous lors son passage dans l’Arrondissement/ sous-préfecture plus tard de Tonka. Pour une fois encore souffrez que je nomme M. Kariba Konaté, M. Cheick Ahmed Tidiane TALL et M Abdoul Salan DIEPTILE ».

Aux Présidents des Associations et Coordinations des 12 Cercles de la Région de Tombouctou et aux Présidents des Associations/ Coordinations des cercles de Tombouctou, de Goundam, de Diré, de Niafunké et de Gourma-Rharous, aux Présidents des Associations/Coordinations des cercles de Bintagoungou, de Saraféré, de Bambara Maoudé, de Léré, de Gossi, de Ber et de Gargando tous promotionnaires avec Tonka Cercle avec un même acte de naissance; la loi N°2023-006 du 13 mars 2023 portant création des circonscriptions administratives en République du Mali, le président de l’ADCT a recommandé d’être « unis par le sang et d’agir ainsi pour le Bonheur de la Région de Tombouctou ».

Hamadoun Abba a vivement remercié les Partenaires de télécommunications Société Orange Mali et Société Moov Malitel pour leurs actions dans le cercle de Tonka pendant les temps difficiles. Toutes choses qui ont été salvatrices. Car sans eux, dit-il, l’ADCT n’allait pas faire parvenir son appui dans le cercle à un moment crucial. Il les a invités a d’avantage assister ensemble les populations du Cercle de TONKA.

