Mais selon l’analyste politique Balan Diakité, Yerewolo fait une mauvaise lecture de la situation sécuritaire au Mali :

“Les leaders de Yerewolo ont une vision plus ou moins étriquée de la réalité. De leur point de vue, tout le problème sécuritaire se résume à la présence des forces étrangères présentes au Mali. Or, nous savons que bien avant l’intervention de ces forces étrangères, la sécurité dans la partie nord du Mali était plus que précaire. L’histoire de la rébellion que le Mali a connue peut témoigner de cela. Nous savons que sociologiquement et économiquement, il y a un manque de développement.”

D’après les responsables de Yerewolo Debout sur les remparts, plusieurs actions seront menées dans les semaines à venir pour “contraindre les Casques bleus de l’Onu à quitter le territoire malien.”