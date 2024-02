La Ministre en charge de la Promotion de la Femme, Dr COULIBALY Mariam MAIGA, a présidé le mardi dernier, une remise de dons aux services rattachés de son département. La cérémonie s’est déroulée à la Maison de la Femme, de l’Enfant et de la Famille où elle donne lieu à la remise de moult matériels et équipements de production aux regroupements de femmes, de vivres aux enfants de familles démunies couplée ainsi que d’emballages aux acteurs de la filière karité. S’exprimant pour le compte des structures bénéficiaires, Mme Kante Fatoumata Diankoumba a indiqué que l’événement résulte de l signature d’un partenariat en 2023 avec 9 ONG dans le cadre du renforcement de la réinsertion socioéconomique des publics cibles. Et de relever par la même occasion l’effectivité du projet d’autonomisation économique des femmes dans la filière Karité _PAEFFK.

D’un coût total de plus de 100 millions CFA, les donations sont allées à cinquante-huit groupements et associations de femmes bénéficiaires de divers matériels et équipements selon leurs vocations. On y dénombre des moulins, congélateurs verticaux, réfrigérateurs, tricycles, séchoirs à gaz, kits de pâtisserie, intrants de production de savon, intrants de production de pâte d’arachide, kits de tatouage, bureautique, de transformation agro-alimentaire, de production de savon, maraîchage, kits événementiel, de chèvres, de couture, d’assainissement et kits de semences.

La directrice du FAFE a indiqué au passage que la priorité reste l’appui aux activités génératrices de revenus. Il s’agit, selon Mme Kante, de l’atteinte de l’objectif numéro 10 de sa structure en rapport avec l’appui à 300 mères fragilisées et rendues vulnérables par la grossesses. Pour les actrices de la filière karité, le don est composé de 253 000 unités d’emballages dont des pots de divers volumes, des flacons et tubes pour crème à lèvres.

La ministre COULIBALY Mariam MAIGA a souligné pour sa part que les gestes s’inscrivent dans la mise en œuvre des activités retenues par de la convention de partenariat entre son département à travers la cellule technique du Fonds d’Appui à l’Autonomisation de la Femme et à l’Epanouissement de l’Enfant et les neuf (09) ONG partenaires. Quant à l’appui aux Femmes de la Filière-Karité (PAEFFK), il résulte du partenariat avec le département de l’industrie et du commerce à travers l’Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré (UMOCI) et celui de l’agriculture à travers le Projet d’Appui à la Compétitivité de l’Afrique Ouest (PACAO -Mali). Et de conclure en mentionnant que les dotations ainsi que les activités de renforcement des capacités ne sont pas que de simples gestes symboliques ou anodins. Il procède, selon elle, de l’affirmation de l’engagement du département de la Promotion de la Femme par l’égalité des chances et le développement économique inclusif. Dr COULIBALY Mariam MAIGA a assuré par ailleurs qu’en dépit du contexte difficile son département ne ménagera aucun effort pour soutenir les familles démunies et faire en sorte que les femmes bénéficient d’un environnement favorable à l’entrepreneuriat, d’un accompagnement adéquat en matière de renforcement de leurs capacités et des matérielles nécessaires à leur épanouissement.

I

KEÏTA

