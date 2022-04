Le Conseil national du patronat (Cnpm) a tenu à son siège le samedi 02 avril une assemblée générale extraordinaire. Objectif : valider la mise en place d’une administration provisoire à la tête de l’institution patronale.

A travers cette assemblée générale extraordinaire, il s’agit d’expliquer les voies et moyens entrepris par l’ensemble des membres du Conseil national du Patronat (Cnpm) afin de sortir de la crise. Saisie du contentieux électoral, la justice a montré toutes ses limites dans la résolution du problème.

Une situation qui a poussé les groupements professionnels et conseils patronaux des régions à mettre en place une administration provisoire composée de 16 membres afin de gérer les affaires courantes. Son installation marque le début du processus de réconciliation entre les membres de la grande famille du secteur privé. Car pour ses membres, il faut sortir des logiques de camp et travailler à l’unité du patronat. C’est ce qu’a expliqué Boubacar H Diallo, vice-président de l’administration provisoire.

Il a indiqué que cette administration provisoire aura pour mission de rassembler davantage, d’assurer la cohésion entre les membres du Cnpm et d’assurer la continuité du patronat. Elle s’attèlera à organiser une élection dans un délai de trois à six mois dans un climat apaisé. Pour l’organisation d’une nouvelle élection crédible et transparente, l’administration provisoire se propose de faire la relecture des textes du Cnpm et de faire organiser les élections par une structure indépendante d’elle-même. Cela afin d’éviter qu’elle ne soit à l’origine d’une nouvelle crise. « Ce travail d’étape sera, vous sera présenté lors d’une prochaine assemblée générale pour validation », a-t-il promis.

Boubacar H Diallo a profité de l’occasion pour remercier Mamadou Synsi Coulibaly et Diadié dit Amadou Sankaré (Ndlr, les deux protagonistes de la crise). D’abord pour leur présence physique à cette assemblée générale extraordinaire, ensuite pour non seulement permis la mise en place de cette administration provisoire mais aussi pour l’accompagner afin qu’elle puisse se présenter devant les délégués pour être validée.

Il a également remercié les autorités de la transition pour n’avoir pas posé aucun obstacle au processus de réconciliation pour avoir cru en la bonne volonté des membres du Cnpm. A noter que la cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du chef de cabinet du ministre de l’Economie et des Finances et du président du bureau de l’administration provisoire, Soya Golfa.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

