Le Collectif des Groupements Professionnels et Conseils Patronaux de Région membres du Conseil national du patronat du Mali, a animé, à travers Dramane Diarra, Mme Sympara Assitan Kéita, Omar Diouara, Amadou I. Touré, Ousmane Daou, une conférence de presse, le 20 août 2022, à Azalai Grand Hôtel de Bamako. Cette conférence de presse a porté sur la destitution du bureau de l’Administration provisoire dirigée par Soya Golfa. « Nous avons fait appel à Soya Golfa et à son équipe pour venir rectifier la crise qui prévaut au CNPM. Ils ont échoué dans leur mission de rectification. A partir de cet instant, notre collectif composé de 26 groupements sur les 39 que compte le CNPM, ne reconnaît plus Soya Golfa et son équipe. A partir de cet instant, nous mettons en place un collège transitoire de 11 membres qui sera constitué par les membres des deux camps (camps Diadié et Sinsy), pour organiser les élections dans les 3 mois à venir », a déclaré en substance Mme Sympara Assitan Kéita.

Nous, Collectif issu des Groupements Professionnels et Conseils Patronaux de Région membres du Conseil National du Patronat du Mali ( CNPM ), dit Sympara Assitan Kéita, tenons à informer l’opinion publique nationale et internationale des agissements des membres de l’Administration Provisoire qui se sont arrogé le droit d’être un organe indépendant en faisant fi des deux listes qui les avaient institués lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 avril 2022 avec un mandat clair: assurer la gestion courante du CNPM ; élaborer et adopter un règlement électoral ; organiser des élections libres, transparentes, crédibles et acceptées de tous dans un délai maximal de 6 mois.

Au lieu de se consacrer à l’exécution de cette mission qui leur a été confiée, reproche le collectif, les membres de cette Administration Provisoire ont finalement montré leur vraie face au cours de l’Assemblée Générale du 13 août 2022.

Au lieu de prendre des actes favorisant la cohésion entre les membres de notre organisation, indique le collectif, cette Administration Provisoire a préféré surpasser ses prérogatives en créant les conditions d’une nouvelle crise au CNPM. « Les membres de cette Administration Provisoire ont entrepris des actions délibérées de manipulation et de tripatouillage des statuts et règlement intérieur du CNPM en excluant des membres de droit pour se maintenir à la tête du CNPM en organisant très prochainement un simulacre d’élection dont le résultat est connu d’avance », conteste vigoureusement le collectif.

Pour atteindre cet objectif inavoué, ajouté Sympara Assitan Kéita, ces soit disant sauveurs de notre organisation se livrent à des pratiques d’une autre époque, en développant des stratégies et en diffusant des contre-vérités dans le seul but de diviser davantage les membres des Groupements Professionnels et des CPR. «Nous avons tous assisté, le samedi 13 août 2022 dernier, à une Assemblée Générale du CNPM qui s’est transformée en un spectacle des maîtres du jour érigé en club, une première dans l’histoire du CNPM », indique Sympara Assitan Keita.

Et d’ajouter qu’«ils se sont donné le pouvoir de modifier les noms des délégués des deux listes initiales et dans la même logique, ils ont refusé de discuter l’ordre du jour pour y apporter des amendements, en disant que ce n’était pas discutable et cela vient corroborer leurs agissements. Ils se sont mis à faire des décomptes en lieu et place de l’huissier mandaté par le CNPM et à inventer un quorum qui n’existait pas comme l’attestent les vidéos dont nous disposons». Par ces agissements, déplore Sympara Assitan Kéita, l’Administration Provisoire du CNPM s’est décrédibilisée, elle a échoué dans l’accomplissement de sa mission en violant le protocole d’accord transactionnel homologué par la Cour d’Appel de Bamako, le 13 juin 2022.

Par conséquent, dit Sympara Assitan avec insistance, l’actuelle Administration Provisoire ne mérite plus notre confiance et c’est pourquoi nous récusons les 16 membres de cette Administration Provisoire. «Elle est en passe de créer un conflit beaucoup plus grave que celui pour lequel ils ont été désignés pour résoudre en ramenant la confiance et la cohésion au sein du CNPM », a justifié Sympara.

«Pour l’inclusivité , la réconciliation et le rassemblement des membres du CNPM autour de l’essentiel , la défense des intérêts des entreprises, nous, Collectif des Groupements Professionnels et Conseils Patronaux de Région membres du Conseil National du Patronat du Mali ( CNPM ), décidons de la mise en place d’un collège transitoire paritaire de 11 membres dont 5 désignés par chaque partie et présidé par un Président neutre choisi de commun accord ou par le tribunal territorialement compétent sur une liste de personnalités du secteur privé dont la probité morale est incontestable.

Ce collège transitoire paritaire sera chargé d’élaborer un réglement électoral et d’organiser une Assemblée générale élective inclusive, crédible, transparente et consensuelle, dans un délai de 90 jours, sur la base d’une liste électorale reconstituée et conformément aux dispositions de l’article 12 des statuts du CNPM. Nous entreprendrons des actions fortes dans les prochains jours pour ramener la paix et la quiétude au CNPM », déclare la porte-parole du jour du Collectif, Sympara Assitan Kéita.

Hadama B. Fofana

