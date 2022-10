Le Conseil national du Patronat du Mali (Cnpm) a tenu, la semaine dernière son assemblée générale élective. A l’issue des opérations de vote, un nouveau bureau consensuel a été mis en place autour de Mossadek Bally (Groupements des commerçants du Mali). Il a été élu avec 117 voix sur 129 délégués pour un mandat de 5 ans…

Le Conseil national du patronat du Mali semble voir, enfin, le bout du tunnel, après plusieurs mois de crise profonde.

Après la vérification du matériel électoral et des mandats, le président du bureau de vote, les assesseurs et les suppléants ont été désignés conformément aux textes. Précision : Une seule liste a été proposée pour un « bureau consensuel ». 34 groupements professionnels sur les 36 qui composent le patronat ont été favorables à l’élection. Sur les 34, 32 ont pris un engagement écrit d’être favorables à une liste unique.

Selon le président du bureau de vote, El Hadji Modibo Boundi et l’huissier de justice, Me Ousmane Bagayoko, le quorum pour tenir l’assemblée élective est de 86 délégués : « Ce qui a été largement atteint, car il y a eu 129 inscrits sur la liste, parmi lesquels 117 ont voté, soit 90,70% de taux de participation. Au terme du vote, Mossadeck Bally a obtenu 117 votants sur les 129 inscrits. Il dirige un bureau de quarante membres jusqu’en 2027 ».

Le nouveau président du Cnpm, Mossadeck Bally, a d’abord adressé ses félicitations à l’administration provisoire dirigée par Soya Golfa, aux groupements professionnels, au bureau consensuel et à l’ensemble du comité statuaire. A ces dires, après tout ce processus qui a abouti à la mise en place de l’administration provisoire, c’est le temps de l’effort pour ce nouveau bureau qu’il dirige désormais. « C’est le temps de rassembler. Et notre bureau tend la main à tous les ressortissants du secteur privé sans exclusion. C’est le temps de se projeter vers le futur. Parce que le pays se porte très mal, donc notre économie se porte très mal, nos entreprises se portent très mal, et c’est le temps maintenant de se projeter sur comment relever notre pays, notre économie, nos entreprises. C’est le temps pour nous, en tant qu’organisation faitière du secteur privé, de défendre nos intérêts», a déclaré le patron des patrons.

Aux membres de son bureau ? Mossadeck Bally dira : « Notre plus grande satisfaction serait que dans 5 ans, nous nous retrouvions dans cette salle et que ces mêmes délégués nous disent : merci, nous vous avons élus il y a cinq ans, vous avez rempli votre mission, et nous sommes satisfaits de votre travail. C’est mon seule et unique ambition dans ce bureau ».

A l’adresse des autorités publiques de ce pays, ajouta-t-il, je voudrais leur dire en mon nom et tout le bureau, que le Cnpm a traversé une crise profonde et que le Cnpm aujourd’hui est débout, et qu’il jouera tout son rôle dans la construction de ce pays. «Le Cnpm restera un interlocuteur privilégié, professionnel, rigoureux, intransigeant et exigent vis-à-vis des autorités publiques pour qu’ensemble, publique et privé, nous construisions la terre de nos ancêtres», a-t-il précisé.

Pour conclure, M. Bally a lancé un appel à l’union, à la cohésion entre tous les acteurs du secteur privé : «Nous sommes des chefs d’entreprises. Nous créons la richesse de ce pays. Nous créons surtout les emplois que doivent occuper nos enfants, nos petits-enfants, et nos arrières petits-enfants. Nous avons donc une vision commune. Nous ne sommes pas des adversaires encore moins des ennemis. Donnons-nous la main pour avancer, parce que c’est le secteur privé uni et fort qui aura tout le respect vis-à-vis des autorités publiques ».

Mohamed Sylla

