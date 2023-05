Sous l’impulsion des plus hautes autorités de la Transition conduite par le Col Assimi Goita, le Mali se dirige tout droit vers l’avènement d’une quatrième république. Et le moins qu’on puisse dire est que le projet ne manque pas de soutiens. Après des formations politiques comme l’URD, ADP-Maliba, la jeunesse du RPM et plusieurs acteurs de la société civiles, le Forum de concertation des cadres et notabilités des régions du Nord et du Centre a décidé à son tour d’apporter son soutien inconditionnel au projet de nouvelle constitution et appelle les populations de Tombouctou, Gao et Mopti à choisir le ‘’OUI’’ le 18 juin prochain. Ses leaders ont rendu publique leur préférence à la faveur d’un point presse couplé à une lecture de coran « pour la paix et la réussite de la Transition », le jeudi dernier au mémorial Modibo Keita, sous l’égide de leur président accompagné pour l’occasion de nombreux cadres et notabilités desdites contrées.

Selon Issa Arsina CISSÉ, la décision du Forum de concertation des cadres et notabilités des régions du Nord et du Centre repose sur la ferme conviction que le projet de constitution recèle les germes d’un Mali nouveau (Mali Kura) où tous les fils et filles pourront se retrouver et vivre en harmonie. En plus d’accompagner l’initiative, il appelle par conséquent à voter OUI pour son adoption». Pour ce faire, le président a invité les membres à prendre une part active dans la vulgarisation du document, tout en précisant que la démarche du Forum s’inscrit dans le cadre de son engagement pour la réussite de la Transition.

Les ressortissants du Nord et du Centre en ont profité par ailleurs pour réaffirmer leur soutien aux autorités de transition pour «les efforts incommensurables» notamment dans la dotation des FAMa en moyens adéquats. Les résultats de ces efforts sont visibles et palpables sur le terrain, a indiqué leur président, en encourageant les autorités, au nom du forum, à continuer sur cette lancée pour venir à bout de l’hydre terroriste et rendre leur quiétude d’antan aux contrées respectives.

Amidou Keita

